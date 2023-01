Comenzó el Paris Fashion Week 2023 y la marca parisina le dio la apertura (ayer 23 de enero). Desde el 2019 cuando Schiaparelli integra a Daniel Roseberry como director creativo, quien se ha propuesto en poner al surrealismo como el foco central de cada una de sus pasarelas. Esta vez para el desfile de Alta Costura Primavera - Verano 2023 la dejó de base para darle protagonismo a su concepto para este año, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Con los diseños que reflejan el concepto de los tres libros: infierno, purgatorio y paraíso.

Las prendas hechas en su mayoría con cortes que reflejan exagerados ángulos, cabezas de animales salvajes con significados aludidos a la temática dantesca y destellos de hojalata, enmarcan las figuras de las modelos que describen un poco ese ‘Inferno Couture’ del que Roseberry creó. Pero este desfile no solo fue un show para los asistentes, ellos también ambientaron el lugar, es el caso de Doja cat, quien estaba bañada en maquillaje y cristales Swarovski de color rojo que combinaban con su atuendo hecho con bolas del mismo color y Kylie Jenner, con un vestido de león similar al que llevaba puesto Irina Shayk en la pasarela.

Este diseño junto al de cabeza de leopardo y el del lobo fueron los que llamaron la atención de todos por su estrafalario tamaño. En redes, la firma compartió videos sobre la elaboración del bordado y los materiales que se usaron para su fabricación.

Roseberry explicó dentro de sus notas para culminar el show el porqué de su elección de concepto. (Infierno, Purgatorio, Paraíso) ‘Uno no puede existir sin los otros. Es un recordatorio de que no hay tal cosa como el cielo sin el infierno; no hay alegría sin dolor; no hay éxtasis de la creación sin la tortura de la duda. Mi oración personal es que siempre recuerde eso, que, en mis días más difíciles, cuando la inspiración simplemente no venga, recuerde que ninguna ascensión al cielo es posible sin primero un viaje a los fuegos, y el miedo que viene con él. Permítanme abrazarlo siempre’. compartió la revista Vogue UK.