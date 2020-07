Tiene 11 tatuajes, todos con un símbolo de vida, que retratan a la mujer y artista. Guapa, fresca y 100 % milenial, se luce con una conversación superentretenida y emotiva también. Mía traduce en sus pensamientos un criterio de vida que va madurando sólidamente y con la sensibilidad que la caracteriza: “Lloro al menos dos veces al día, por felicidad, pena o cualquier cosa...”.

Durante la cuarentena adoptó dos gatos albinos que la siguen en su departamento en el norte de Quito. Los mira y se muere de amor.

Inteligente, locuaz, sincera, cuenta que su destino fue, irrefutablemente, ser cantante y actriz. El linaje Terán pesó (su padre, Juan Carlos, multifacético artista, es cantante, pintor, escritor, productor... y 31 miembros más de la familia cantan también); y su madre, Cristina Rodas, es una actriz de renombre y precursora del teatro en el país. Con ese bagaje, Mía creció tras bambalinas en el ‘show business’, aspirando a su propia estrella. ¡Y vaya que lo va logrando!

Su primer rol en una obra de teatro profesional fue a los 17 años, en la pieza de Arthur Miller ‘Las brujas de Salem’. Desde entonces ha participado en otras como ‘Los monólogos de la vagina’, ‘Jesucristo Superstar, ‘Te quiero muñeca’, ‘Hijas de su madre’ y ‘El amor es un cabaret’, la más reciente.

A nivel internacional dio un salto al ser parte del elenco de la aclamada serie ‘Simón Bolívar’, de Netflix, y formó parte de la gira del famoso cantante Andrés Cepeda, en Colombia. Destacadas experiencias profesionales que hablan de su proyección actoral.

María Clara Ambrosini: “Al bailar se suelta todo lo malo” Leer más

Como compositora y cantante no se queda corta. Luego de estudiar Teatro Musical en el Nueva York Film Academy, escribió sus dos primeros sencillos en México: ‘Me voy’ (2015) y ‘I want you’ (2015) y luego vino ‘Insomnia’ (2016). Todos llegaron a los primeros lugares en las radios del Ecuador. A finales de julio se alista a lanzar su cuarto sencillo, ‘No puede ser’, que será parte de un EP que estará listo en el 2021.

“Empecé desde muy pequeña en el canto y la actuación. Siempre supe que era lo que quería hacer. También tengo claro que no es fácil, es un medio durísimo, pero es lo que me hace realmente feliz”, admite.

Camino de sanación

“Hace tres años, después de muchas caídas y momentos difíciles, tomé la decisión de dejar el alcohol por completo. Desde ese día mi vida cambió”, afirma la artista.

Mía se refiere, con total honestidad y sin tapujos, a la dura experiencia que vivió: “Le perdí la vergüenza a la palabra ‘alcoholismo’ y hay que cambiar ese tabú porque alguien que lo ha superado es porque tomó las riendas de su vida, y yo lo hice a los 23 años, al reconocer que necesitaba ayuda. Yo no bebía todos los días, pero cuando lo hacía, la reacción que causaba en mí era el problema. Estoy superorgullosa de haber tomado la decisión de parar sola, y eso es tener valentía. Mi madre siempre me ha acompañado muy de cerca en todos mis procesos y le debo ¡tanto!”.

Gigi Roseney: “En Nueva York se puede vivir del modelaje" Leer más

La presión social, la necesidad de agradar y ser necesitados son factores que le afectaron, pero trabajar en sí misma y sanar le abrió nuevos horizontes. “Todos estos años muchos me han buscado para pedir ayuda. El alcoholismo es algo muy común en esta sociedad”. Por tal motivo, dice que uno de sus propósitos de vida es ayudar a quienes están cansados de esa dependencia, para que puedan encontrar su verdadero yo.

Por eso, la artista se está preparando para ser ‘life recovery coach’ (coach de vida y de recuperación de adicciones), con una certificación ICF (International Coach Federation). “Es una etapa de mucho aprendizaje y crecimiento, estoy muy emocionada de poder ayudar a otros”.

Enamorada y feliz

A sus 26, Mía atraviesa su mejor momento, segura de sí misma y concentrada en sus proyectos, que avanzan firmemente. “El 2019 fue el mejor año y este 2020 me ha traído grandes cosas, irónicamente a pesar de la pandemia. Próximamente vamos a hacer la producción del videoclip de mi nueva canción, que lanzaremos pronto. Además, debido a la COVID-19, hasta que se normalice el teatro, vamos por la opción online. Lo virtual es la tendencia mundial”.

Entretanto, la cantante y actriz se confiesa enamorada de César Galarza, músico que la acompaña, viviendo en la “misma frecuencia” y “un día a la vez”, como reza el mantra tatuado en su piel. “Es chistoso porque lo conozco básicamente de toda la vida, pero todo pasa cuando tiene que pasar. Estoy muy enamorada, nos complementamos, reímos siempre y nos dejamos ser”.

En su podcast ‘Sin máscaras’ (ya en Spotify, Apple podcasts y YouTube), la artista detalla sus experiencias de vida, las cuales comparte con sus seguidores y amigos.

Cara a cara

¿Cuál es su lado más glamoroso?

Me gustan las sábanas muy suaves y una excelente almohada (ríe). Nada como un buen hotel, por ejemplo.

¿Cuáles son sus rutinas de belleza?

¡Me cuesta ser constante! Pero siempre me lavo la cara en la mañana y noche con jabón neutro, luego tónico, crema y bloqueador. De vez en cuando me hago mascarillas de café con clara de huevo. ¡La cara queda deliciosa!

¿Qué marcas de cosméticos usas?

Bloqueador, La Roche - Posay; rímel Better Than Sex; bronzer, Benefit Hoola.

¿Cómo asume la moda en su vida?

Es confort. No me sirve de nada estar refashion, y no poder caminar o respirar. Tiene que ser algo ‘cool’, pero sobre todo cómodo.

Defina su estilo.

Relajado, rockero, con denim.

¿Cuál es su prenda favorita?

Sweat pants y hoodie y mi pijama... (ríe).

¿Qué no se pondría jamás?

¡Grillz! Esos dientes de oro o de plata que se ponen algunos artistas.

¿Qué gustos se da en la vida?

Viajar e ir a un buen restaurante.

Personal