La ansiedad gana fama: Modelos, actores y cantantes que la padecen

Por lo general uno dice: “Estoy ansioso por el estreno de último filme de Star Wars o la gira de Beyoncé”, pero eso solo es expectación. El trastorno de ansiedad según la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos es ese nerviosismo o preocupación que te impide ‘funcionar’ con normalidad, es una reacción desproporcionada o inapropiada según la edad de la persona o situación en particular.

Esta puede generar palpitaciones, confusión mental, dificultades al hablar, fatiga y hasta desmayos. Se da en varios niveles, que puede iniciar en una ansiedad común hasta llegar a un pánico paralizante. Un estudio de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) reveló que cuatro de cada 100 la padecerían.

Miedo o violencia

La psicóloga Susana Osorno indica que los famosos tienen que cumplir con grandes presiones sociales, estéticas y demás, a las que responderían con temor, miedo o agresividad. “En varias ocasiones a ellos se los ve violentos con sus seguidores, es que llevan consigo todo ese cúmulo y encima está la presión del fan por tener una foto o beso”.

La mayoría no puede dormir y para olvidarse de su realidad recurren al alcohol o drogas, pero esto solo agrava el cuadro. Lo que se debe hacer es practicar un deporte, yoga, algún pasatiempo, manualidades, tener un grupo de amigos para conversar, y por supuesto acudir al psicólogo y en algunos casos al psiquiatra, señala Osorno, quien sostiene que si el paciente se compromete al tratamiento y cuenta con el apoyo de su entorno, en un año resuelve su situación.

¿Cuáles son los famosos?

Amanda Seyfried

A los 19 años apareció la ansiedad y para ello toma medicación. En una entrevista a Harper’s Bazaar dijo que tuvo que decidir entre afrontarlo o dejar que su problema empeore. Quien también le ayudó fue Finn, un perro que adoptó. Amanda confesó que tenía miedo que sus ataques destruyeran su carrera.

J Balvin

A través de su Instagram el cantante urbano contó a sus seguidores sobre su problema, el cual controla con el deporte, la meditación y su tratamiento psiquiátrico, del cual habla abiertamente y anima a las personas a asistir a los profesionales en salud mental.

Kendall Jenner

Su ausencia en el mundo de las pasarelas y de las redes sociales se la debe a su trastorno, el cual se complica al ser ella hipocondríaca. La modelo internacional recurre a los ejercicios de respiración para poder calmarse.

Emma Stone

"Estaba en casa de una amiga y, de repente, estaba convencida de que se estaba incendiando. Me quedé sentada en su habitación y, obviamente, no había fuego pero no había ni un rincón en mí que no pensara que nos íbamos a morir", ese fue el relato de la actriz, lo informó Harper’s Bazaar. Este capítulo lo vivió Stone a los siete años y desde entonces va a terapia. Su madre aún conserva un cuaderno el cual la actriz tituló: “Soy más que mi ansiedad”.

Otros como Hugh Laurie, Demi Lovato, Johnny Depp, Lady Gaga, Nicole Kidman y Selena Gómez han sido presa de este trastorno.

¿Cómo identificarla?

Realízate las siguientes interrogantes, si a todas respondes afirmativamente, es probable que tengas el citado trastorno. Consulta a un especialista.

1. ¿Sientes ansiedad o preocupación la mayor parte del tiempo, a tal punto de colapsar?

2. ¿Te genera ansiedad situaciones que otros resuelven con facilidad?

3. ¿Evitas las situaciones que te causan ansiedad?

4. ¿Te sientes débil, mareado y te cuesta concentrarte de manera constante?

5. ¿Te irritas con frecuencia?

6. ¿Experimentas tics, temblores y las manos te sudan?

7. ¿No paras de llorar y te inunda una sensación de desesperanza?

La experta afirma que algunos psicólogos realizan este tipo de preguntas antes de aplicar la terapia, para así ver si el paciente está pasando por algún cuadro de ansiedad.