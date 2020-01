Katiuska hizo de todo para conseguir la clave del celular de quien era su pareja, pero lo que consiguió fue que él la dejara porque la pilló espiándolo. Reconoce que su falta de seguridad y baja autoestima la llevaron a proceder inadecuadamente.

Y es que las inseguridades pueden nacer de dos factores. El primero surge de la inseguridad propia, generando celos y sentimientos posesivos y absorbentes. Y el segundo, de la desconfianza que nos puede ocasionar el otro. “Dentro de cualquier relación de pareja, la confianza mutua y la confianza en sí mismo son los ingredientes esenciales para una vida feliz y duradera”, manifiesta Marcia Colmont, psicóloga clínica y terapeuta de parejas. La experta señala que existe manipulación emocional cuando la pareja trata de conseguir la clave con frases como “Si no tienes nada que esconder, ¿por qué no me das la clave?, ¿qué tiene de malo?”, anota la especialista.

Reglas de convivencia

Cada pareja, enfatiza Colmont, crea sus propias ‘reglas de convivencia’. “No se las puede ubicar a todas dentro del mismo renglón, ya que para unas es lo más normal que él o ella sepa la clave del celular, Facebook, etc. Pero para otras, esa decisión sobrepasa los límites de la privacidad de cada uno”. La profesional considera que determinar si es correcto o incorrecto compartir la clave del celular sería encasillar a las relaciones de pareja dentro de reglas muy universales, lo cual es imposible porque cada persona tiene sus propias creencias y formas de pensar. Su colega Johnny Mero recomienda que, de fijarse normas, se deben establecer antes de iniciar la relación.

Transparencia y confianza

Karina Vallejo, psicóloga clínica y terapeuta de parejas, opina que compartir la clave dependerá de la intención que se tenga, “yo le pongo clave porque tengo algo que ocultar y esa información puede poner la relación en la cuerda floja. O de cómo está estructurada la relación si está basada o no en la confianza”. Mero coincide en lo expuesto por su colega. “Es fundamental saber si la relación está sustentada en la desconfianza o infidelidad, o en la transparencia y compromiso, etc.”.

La confianza entre Rafael y Gabriela se ha consolidado con el paso del tiempo. Cortesía

Sin secretos

Así ha sido la vida de Rafael Caicedo y Gabriela Sánchez, que cumplirán 10 años de casados. Ambos conocen las claves del celular del otro. Por seguridad, “es bueno que alguien más la conozca. En caso de que a uno le llegara a pasar algo, el otro puede acceder a los datos del teléfono”, opina Caicedo, quien revela que los dos emplean una sola cuenta de Facebook. “Compartimos los mismos amigos e intereses y creemos que es más fácil manejar una cuenta para las publicaciones de la familia. También porque así es más saludable desde el punto de vista de “blindar el matrimonio”, indica Caicedo, quien es partidario de compartir las claves de las redes sociales y el teléfono con su pareja.