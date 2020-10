Mente positiva: Tienes derecho a cambiar de opinión

Vivimos en una sociedad que condena el cambio de opinión. Las redes sociales están llenas de reclamos y críticas a personas que decidieron pensar y actuar diferente por su bien y porque reconocieron sus fallos. Se los tilda de hipócritas o mentirosos aunque no se conozca nada del contexto y la vida del acusado. Como casi siempre, las redes son juzgados que dañan y lastiman.

Lo cierto es que tenemos derecho a cambiar de parecer y de actuar. Uno de los mayores dones del ser humano es el libre albedrío y más nos vale usarlo de la mejor manera posible.

En un ejemplo: si el 13 de marzo de 2020, antes de la cuarentena y la propagación del coronavirus en el mundo, alguien me aseguraba que en septiembre estaría escribiendo sobre nuevas formas de vivir y ver la existencia, no lo habría tomado en serio. No, estoy seguro que hasta me habría reído de tal afirmación.

Y aquí estoy, siete meses después, escribiendo esta columna y esperando que alguien la pueda aprovechar.

¿Qué pasó? Que cambió mi perspectiva de la vida. Los sucesos externos y mis reacciones internas dieron como fruto una nueva visión y un deseo por compartir ese descubrimiento con uno o más lectores. No dejé de ser yo -con mi larga lista de defectos- pero una parte de mi si cambió. Eso pasa y no está mal.

Es más, no descarto que en unos meses haya más cambios y eso tampoco estará mal. Debemos recordar, citando a Heráclito, que lo único permanente es el cambio.

Estás líneas están dirigidas a todo aquel que quiere ser mejor persona y teme el señalamiento popular. Risas, burlas y críticas si quieres meditar, alimentarte mejor o simplemente cambiar hábitos que ya no van con tu habitual forma de ser.

Epicteto, en Disertaciones por Arriano, nos recuerda que el albedrío es nuestra mejor herramienta y la única fortaleza que tenemos. Las críticas no deberán afectarte siempre que recuerdes que estás haciendo lo mejor para ti y para los que te rodean. Si vas a cambiar, que sea para mejor. Eventualmente, los demás lo notarán y la mayoría lo apreciará.