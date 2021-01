Mente positiva: 'Consejos para empezar un nuevo ciclo'

Nada cambia a menos que así lo queramos. Un nuevo empleo, vivienda, pareja o año no representará nada sino evitamos cometer los errores que tuvimos en el pasado. Tratar de no caer en los mismos fallos no es sencillo, pero si es posible y se puede aplicar en todos los aspectos de la vida.

Una de las formas más simples de evitar 'la misma piedra dos veces' es recordar que la vida es efímera y que nuestro paso por la Tierra es fugaz. Un día -queramos o no- todos moriremos y eso significa que debemos aprovechar cada instante. En la medida de lo posible, no caigamos en conflictos y peleas por cosas que no son necesarias.

Si el año pasado tuviste enojos por sucesos que eventualmente fueron solucionados, pregúntate si este año sería una mejor idea evitar la ira poco productiva.

Otra clave del cambio es la comunicación. ¿Por qué terminó tu última relación? Los motivos pueden ser variados pero casi siempre hay un conflicto de comunicación. Algo que no dijimos o no escuchamos a tiempo. No repitas ese error. Habla cuando es necesario y aprende a escuchar para reflexionar y mejorar.

Valorar lo que tienes también es fundamental. A menudo, los seres humanos tendemos a acostumbrarnos a nuestro entorno y lo apreciamos poco. Puede ser el trabajo que tenemos o hasta las personas que nos rodean. Hazle saber al resto cuánto te importan y diles que son realmente queridos y necesarios.

Lo mismo aplica para ti. Recuerda que tú eres la persona más importante para ti y debes mimarte, quererte y reconocerte como alguien valioso. Esta bien darte una palmada en la espalda cuando haces algo bien y aceptar como pasajeros los errores cometidos.

Además, y esto lo tomo de Nicolás Lucca, no olvides que eres más que tu profesión y tus títulos. Eres un ser humano con defectos y virtudes que cambian constantemente. Él es un gran ser humano que escribe libros en Argentina y trabaja en el periodismo pero no se define como periodista. Sabe que, como tú o como yo, es mucho más que una carrera universitaria o un trabajo.