Los mejores cuentos ecuatorianos para niños: Autores locales que dejan huella

Las historias son ventanas mágicas que ayudan a los niños a entender el mundo y a sí mismos. En Ecuador, hay escritores maravillosos que crean cuentos especialmente pensados para acompañar a los pequeños en su crecimiento emocional, social y cultural. Autores como María Fernanda Heredia, Edna Iturralde, Verónica Coello Game y Leonor Bravo Velásquez escriben con el corazón y con la habilidad exacta para saber qué necesitan escuchar los niños en cada etapa de su vida.

Estos textos no solo entretienen, sino que abrazan, guían y responden a esas preguntas que a veces los niños no saben cómo expresar: ¿Por qué a veces me siento diferente? ¿Cómo puedo ser un buen amigo? ¿Qué puedo hacer cuando tengo miedo?

Estos cuatro libros fueron escritos con mucho amor, que serán grandes aliados en el desarrollo emocional de los niños.

¿Buscas cuentos con valores para niños? Estos libros de autores ecuatorianos abordan temas como la amistad, la pérdida y la identidad cultural con sensibilidad y amor

El club de los sin mascotas de Leonor Bravo Velásquez

Es un libro que toca el corazón de los niños al explorar uno de los deseos más universales de la infancia: tener un compañero peludo (o emplumado, o escamoso) que los acompañe en sus aventuras. Tres amigos (Mateo, Valeria y Daniel) tienen algo en común: son los únicos de su clase que no tienen mascota. Juntos forman un club muy especial donde inventan creativas soluciones para conseguir su mascota ideal, aprenden que la amistad puede llenar muchos vacíos y descubren que a veces los sueños se cumplen de formas inesperadas.

Amigo se escribe con H de María Fernanda Heredia

Para cuando un niño necesita sentirse aceptado. Imagine lo difícil que puede ser para un niño sentirse ‘diferente’. Este libro habla de Antonia, quien descubre que la verdadera amistad no tiene que ver con ser iguales, sino con aceptarse y quererse tal como son.

Este libro es importante porque ayuda a los niños a valorar la diversidad y a entender que lo especial está en nuestras diferencias. Enseña sobre lealtad y empatía y muestra que un buen amigo es aquel que te apoya en los momentos difíciles.

Infinito 9 de Verónica Coello Game

Este conmovedor libro aborda con delicadeza el tema de la pérdida y el amor eterno. A través de una historia tierna y poética, ayuda a los niños a comprender que el cariño verdadero nunca desaparece, aunque las personas ya no estén físicamente con nosotros. Ayuda a procesar el duelo de manera sana y reconfortante. Enseña que los lazos afectivos trascienden el tiempo y el espacio. Ofrece consuelo y esperanza a los pequeños corazones que enfrentan una separación.

Caminantes del sol de Edna Iturralde

Cuando en ocasiones se pierde de vista lo importante de las raíces culturales, este libro lleva a los niños de la mano por las tradiciones indígenas del Ecuador. Es una aventura que les enseña a valorar sus orígenes y a respetar la naturaleza. Este cuento les da identidad y orgullo por su cultura. Fomenta el respeto por la tierra y las tradiciones, algo esencial en su formación como personas conscientes.

