Maximalismo Navideño: 5 consejos de expertos para un look festivo equilibrado

¿Cómo usar el maximalismo en fiestas sin caer en el exceso? Asesores de imagen comparten sus tips

La regla 70/30, la "pieza protagonista" y el equilibrio de accesorios son algunos consejos importantes

Olvide la seriedad. Esta Navidad, el guardarropa pide a gritos una dosis de audacia. Si siente el impulso de abandonar lo discreto y abrazar la alegría desbordante a través de su estilo, el maximalismo es la tendencia ideal. Pero, ¿cómo adoptar este ‘más es más’ sin caer en un caos visual?

Israel Plaza, asesor de imagen, lo define como “la mezcla exuberante de colores, estampados, texturas, superposiciones de prendas y por el uso de accesorios llamativos”. Él aclara que este estilo atrae a personas con mucha personalidad. Para quienes deseen iniciarse, su recomendación es clara: “Yo aconsejaría que sea con una sola pieza, una chaqueta”. Un abrigo estampado puede ser el punto de partida perfecto.

Tres reglas de oro para dominar el maximalismo en tus fiestas

Aunque el espíritu maximalista invita a la libertad, para no caer en el exceso es útil seguir pautas claras.

La fórmula 70/30: el secreto para comenzar

Plaza sugiere una base del 70% de prendas básicas y un 30% “explosivas”. Ese porcentaje menor pueden ser los accesorios, que realzan cualquier look. El error más común, advierte, es confundir el concepto con un “exceso excesivo”. “Tenemos que llegar a una armonía y no a un caos visual. Hay que saber cuándo parar”, recalca.

Elige una “prenda protagonista”

La asesora de imagen Alejandra Paredes destaca esta técnica fundamental. “Puedes usar varias prendas maximalistas, pero una tiene que ser la protagonista y el resto acompaña”, explica. Esto significa que en un conjunto, una sola pieza —un vestido estampado o una chaqueta de cuadros— lleva el impacto visual, mientras el resto actúa como soporte en colores o cortes más sencillos.

La ley del equilibrio en accesorios

Paredes profundiza en el arte del balance. “El secreto está en que si te pones aretes grandes, evites collar grande. Tienes que escoger uno de los dos cerca del rostro”, señala. La misma lógica aplica para muñecas y manos: si la pulsera es grande, el anillo debe ser más discreto. “El secreto es equilibrar, no todo en el mismo sitio”, resume.

Técnicas avanzadas: color, textura y distribución visual

Combinación de colores y texturas exitosa

El maximalismo navideño puede ser elegante. Descubre cómo mezclar estampados, usar accesorios grandes y elegir tu pieza estrella sin crear un caos visual Cortesía: Joel Armijos

La mezcla de texturas es otra herramienta válida, siempre con una “textura estrella” más pesada y el resto en materiales sutiles. Con el color, se puede optar por un blocking color con tonos opuestos o por diferentes tonalidades de una misma gama. Paredes menciona al rojo con negro como un dúo potente y clásico para estas fechas.

El tip infalible para distribuir el peso visual

Paredes comparte un análisis práctico: si un look se carga mucho en la parte superior con collares y pulseras, el equilibrio se logra al dar atención a la parte inferior. “Abajo debería optar por otro tipo de falda, y acompañarla con zapatos rojos, muy dramáticos, para lograr equilibrio”, comenta. Se trata de distribuir el impacto a lo largo de toda la silueta.

Maximalismo navideño: la conclusión de los expertos

El maximalismo, en esencia, es una celebración del estilo personal sin límites estrictos. Como concluye Israel Plaza: “El maximalismo no tiene reglas, atrévase y muestre su estilo personal”. Estas fiestas son el momento ideal para experimentar, jugar y brillar con autenticidad. La regla de oro final es simple: elija su pieza estrella, distribuya los accesorios con astucia y deje que su personalidad sea el verdadero centro de atención.

