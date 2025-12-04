Marco Andrade y Pop2Go: De Manabí al Mundial del Gelato en Italia 2026

Quien iba a pensar que un delicioso postre como el helado podría ser el secreto para cambiar la vida de muchos para bien. Marco Andrade, maestro heladero manabita y propietario de Pop2Go, lo supo desde el comienzo. Él abrió las puertas de su mundo, un espacio donde el helado va más allá de ser un producto gastronómico, es un símbolo de identidad, innovación y orgullo nacional.

Para Marco, el helado es mucho más que un postre. “Es el símbolo de la felicidad”, afirma. Pero su pasión va más allá; se trata de una búsqueda constante de sensaciones, texturas y sabores únicos. Comenzó como un negocio, evolucionó hacia un amor hacia la técnica y la calidad. “Antes pensaba que la heladería era solo mezclar ingredientes... ahora implica matemáticas, física y química”, explica, y destaca su inversión en lo que considera “el laboratorio más completo no solo de Ecuador, sino de la región”.

Su propuesta se distingue por la técnica italiana de excelencia con la identidad manabita. Sabores como maracuyá con albahaca, rompope, alfajor o café blanco son creados con técnicas avanzadas como la infusión y la cocción al vacío, logran intensidad de sabor sin necesidad de colorantes artificiales. “Son helados que solo vas a encontrar en Pop2Go”, asegura con orgullo.

Rumbo al Mundial del Gelato (SIGEP) en Italia 2026

El mayor hito de su carrera está a la vuelta de la esquina. Marco, como parte de la Selección Ecuatoriana de Heladería, competirá en el Mundial del Gelato (SIGEP) en Rimini, Italia, del 16 al 20 de enero de 2026. Su participación será los días 18 y 19, ya que los países se dividen en dos grupos. Su grupo incluye a titanes como Italia y Francia, lo que no lo amilana. “Voy a estar ahí relajado, concentrado... no me importa ver al francés haciendo caramelo”, comenta con humor y confianza.

La preparación es meticulosa. “Ya tenemos todos los sabores y fórmulas desarrolladas”, revela. El equipo, compuesto por cuatro personas (un chocolatero, un pastelero, el capitán y Marco como heladero), se entrena incansablemente. Su secreto, aprendió en competencias pasadas como la de Argentina donde ganaron la copa al Mejor Helado de América, es la precisión, “hacer lo que te piden, bien presentado, con las temperaturas perfectas. Menos es más”.

Al preguntarle qué lo hace especial, Marco no duda: “La calidad del helado y la comunidad”. Él recuerda con cariño a niños que crecieron con su heladería, así como también ha visto multiplicarse a familias, ha vivido cumpleaños y demás. Él es más que un heladero; es un embajador de los sabores ecuatorianos, un innovador y un soñador que demuestra que, con pasión y técnica, se puede conquistar el mundo, una bola de helado a la vez. Ecuador tiene puestos los ojos (y el paladar) en él, listo para endulzar la cumbre Mundial del Gelato.

La visión estratégica detrás del sueño heladero

Detrás de la visión creativa del maestro heladero existe una fuerza estratégica, su esposa, Valeria Bellettini. Como directora de comunicación de Pop2Go, Valeria no es solo su compañera de vida, sino la arquitecta que da forma y proyección a este sueño compartido. Ella aporta una mirada clara y estructurada que complementa a la perfección la pasión artesanal de Marco.

Juntos encontraron una sinergia perfecta entre el trabajo y la familia. Valeria comparte que ambos poseen los mismos valores y una visión de vida alineada, lo que les permite enfocar todos sus esfuerzos en el desarrollo de la marca y la carrera profesional de Marco. “Ambos crecemos profesionalmente. Eso es algo muy positivo porque me motiva y me da la inspiración para seguir trabajando con las mismas ganas”, confiesa.

Ella ve en Marco no solo al amor de su vida, sino a un talento excepcional. Con una confianza inquebrantable en sus capacidades, Valeria afirma que su preparación para el mundial es el fruto de años de dedicación. “Él se viene preparando ya desde hace alrededor de 6 años que comenzó la heladería”. Amigos y colegas cercanos, muchos de ellos campeones, le repiten un consejo clave: “Ve a la competencia y sé lo que haces todos los días. Hazlo con la misma pasión con la que has creado la marca”.

Para Valeria, el éxito en Italia se medirá por el cumplimiento de los objetivos más que por un puesto específico en el podio. “Lo importante es cumplir los objetivos porque en una competencia de alto nivel muchas cosas pueden suceder”. Su mayor deseo es que Marco ejecute su plan a la perfección, sin contratiempos, y que regrese con la satisfacción del trabajo bien hecho. “Si Marco va y logra cumplir sus objetivos... ya cumple su meta y es un ganador completo”.

Más que una heladería: Un Universo gastronómico en expansión

Pop2Go es un universo gastronómico en constante crecimiento. Valeria lo describe como un “proyecto gastronómico que ha llevado los sabores de nuestra tierra unida alrededor del mundo”. Con 10 locales actualmente y una expansión agresiva en marcha (en Santo Domingo, Guayaquil y Machala), su visión no tiene límites.

Una de las esrategias de su éxito es la innovación tecnológica. El laboratorio de la heladería es el único en el hemisferio occidental que utiliza la técnica de cocción al vacío para helados, un método que les permitió desarrollar productos peculiares. Entre ellos destacan los “helados para bebés”, que pueden consumir niños a partir de los 6 meses, un producto que, según Valeria, “cumple la promesa de uno de nuestros valores que es poder unir a las familias”.

Los proyectos futuros son igualmente ambiciosos. Valeria vislumbra para el 2026 la expansión de Pop2Go y el desarrollo del proyecto académico de Marco, una maestría en heladería. El plan a corto plazo es establecer alianzas con universidades o escuelas gastronómicas para integrar la rama de heladería en los programas de estudio. “A través del proyecto Maestría Heladera comenzaremos a poner la semilla de lo que en un futuro pueden ser los próximos maestros heladeros con una formación académica aquí en el Ecuador”, explica con convicción.

