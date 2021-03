Maquillaje caducado: dañino para el rostro

¿Recuerda con exactitud la fecha en que compró y comenzó a utilizar todo su maquillaje? Si la respuesta es no, probablemente algunos de ellos ya podrían estar caducados, y si los continúa usando, ocasionar graves problemas de salud en su piel.

Así lo explica la dermatóloga María Luisa Silva, quien aconseja estar atentos a signos de alerta que pueden presentarse, como eritema (o enrojecimiento), descamación, hipersensibilidad, picazón, ardor, resequedad, obstrucción de poros y sensación de tirantez en la piel.

A nivel de los ojos podría haber lagrimeo, conjuntivitis, caída de pestañas (o cejas). “Si tiene alguna de estas complicaciones, finalice el uso de ese producto y acuda inmediatamente al médico”, recalca Silva.

Cómo identificarlo

La maquilladora profesional Maite Barahona menciona que todas las etiquetas de los productos cosméticos cuentan con un símbolo con la forma de un frasco, y dentro de este se detalla el número de meses que se puede usar luego de ser abierto.

Uñas acrílicas, la tendencia que invade las redes sociales Leer más

Por ejemplo: si dice 12M significa que solo se puede usar máximo un año después de su primer uso (12 meses). El rímel tiene un tiempo de vida útil de tres a seis meses, y las bases líquidas y las sombras de dos años. La duración varía dependiendo de los compuestos que utiliza cada marca.

Además, Barahona comenta que ciertos cambios en la consistencia del producto alertan que este ha caducado. Las sombras ya no tienen la misma pigmentación, el rímel se seca y la base líquida cambia de color (se vuelve más oscura o rosada), o se evidencia una capa de aceite en la parte superior porque los compuestos se han separado. Si observa esto, deséchelo.

Otros cuidados

No se debe compartir el maquillaje porque podría desarrollarse un proceso infeccioso.

Lave las brochas y esponjas al menos una vez a la semana, porque con su uso se almacenan restos de líquidos u otros productos. Hágalo con agua tibia y jabón líquido con pH neutro.

Las pieles grasas o con tendencia a desarrollar acné deben usar productos no comedogénicos.

No los deje abierto por varias horas porque aumenta el riesgo de contaminación y con ello la posibilidad de sufrir irritación o reacción alérgica.

Tip casero

Si su base en polvo, blush o sombras para ojos se rompió pero aún tiene tiempo de vida útil, considere estas recomendaciones. Según el tamaño del envase, coloque unas gotas de alcohol para que el polvo se convierta en pasta. Luego, con una espátula pequeña junte todo el producto hasta que esté compacto. Deje secar por 24 horas aproximadamente para que el alcohol se evapore. ¡Y listo!

Cómo lograr el efecto de 'lifting facial' con maquillaje Leer más

Ojo con las réplicas

Cada vez aumenta más la falsificación de cosméticos, ofreciendo a los consumidores productos de menor valor que esquivan los controles de calidad, al ser elaborados en lugares donde no hay control de higiene o que usan ingredientes no aprobados para este fin (como metales pesados). Su uso podría ocasionar problemas de salud y por eso Barahona recalca que es crucial que antes de adquirir cualquier maquillaje se corrobore si es réplica o no. ¿Cómo reconocerlo? Estos productos no tienen la misma consistencia, olor, pigmentación y durabilidad que los verdaderos. Adquiera sus maquillajes en lugares confiables y verifique que tengan registro sanitario.