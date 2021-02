Para muchas mujeres, cuidar estéticamente sus manos es de suma importancia, ya que pueden causar una buena o mala impresión en quienes conoce.

Por eso, el boom de las uñas acrílicas sigue en aumento. Y aunque se dieron a conocer hace varios años, en el 2021 existen nuevas tendencias de diseños, colores y formas. Así lo asegura Arlette Cabrera, técnica profesional de uñas acrílicas, quien comenta que entre las celebridades internacionales referentes de este estilo están Carbi B y Rosalía, pero que actualmente Kylie Jenner es quien marca la moda en manicura en redes sociales.

Lo más ‘in’

Están out los diseños con stickers, brillos, confetti o flores. Lo que está en boga es que la manicurista haga dibujos a pulso, como corazones, estrellas, nubes y hasta caritas felices. También son muy solicitados los diseños minimalistas con líneas rectas o curvas y el animal print.

“Para dibujar sobre la uña, primero se coloca el acrílico del color base y luego se hace el diseño con esmalte semipermanente”, explica Cabrera. Los colores pastel y nude causan mayor furor porque combinan con todo tipo de outfits y se ven elegantes.

En cuanto a las formas, están las cuadradas, ovaladas, coffin (o tipo ballerina), stiletto y almendradas. Estas últimas, según la experta, son la más solicitadas por mujeres de todas las edades y favorecen a quienes tienen los dedos anchos porque afinan y estilizan las manos.

Debe saber

De dos a cuatro horas dura el proceso.

La inversión mensual es de 30 dólares aproximadamente.

Las uñas se vuelven amarillentas con esmalte natural, no con el acrílico.

No se recomienda usarlas si tiene una enfermedad preexistente. En este caso, acuda al dermatólogo o podólogo.

En debate

Arlette Cabrera: Esta técnica, bien empleada, garantiza resultados óptimos

“Las uñas acrílicas tienen varios beneficios: permiten que el color de la manicura se mantenga intacto, hacer todo tipo de diseños y utilizar el largo y forma de la uña que desee. Si tiene todos los cuidados debidos (no arrancarlas, morderlas ni usarlas como herramientas para abrir cosas extremadamente duras y no exponerlas a la humedad por mucho tiempo) duran hasta un mes. Pasado ese tiempo se recomienda retirar el producto porque estéticamente no se van a ver bien, ya que empieza a evidenciarse el crecimiento de la zona donde no hay acrílico. Además, como la uña ha crecido, de existir algún golpe puede comenzar a desprenderse.

Si sus uñas son gruesas y fuertes, puede usar acrílico por un año de manera consecutiva sin ningún daño. Por el contrario, si son débiles, es mejor utilizar esta técnica solo por tres meses y dejar descansar la zona por unas tres o cuatro semanas. Todo depende de la calidad de uñas que tenga cada persona.

Hay que descartar el mito de que llevar uñas acrílicas es 100 % malo. La técnica, si es correctamente empleada por la especialista, garantiza resultados favorecedores.

Es fundamental saber trabajar en el área para evitar que se desgasten y maltraten.

Para mayor duración de los resultados, la zona debe estar totalmente limpia. Si hay exceso de cutícula, es muy probable que se salgan”.

Arlette es técnica profesional de uñas acrílicas. Copropietaria de Sisterhood

Paola Félix: Las sustancias químicas pueden ocasionar dermatitis de contacto

“El uso continuo de las uñas acrílicas podría perjudicar la salud de la zona, porque estas pueden causar mayor riesgo de humedad en el lecho ungueal (tejido conectivo adherente que se encuentra debajo de la uña y conecta con el dedo), haciéndolo más propenso al desarrollo de onicomicosis (infección producida por hongos).

La exposición de la piel a sustancias químicas puede ocasionar dermatitis de contacto en la piel circundante a la uña. Por eso, jamás deberían utilizarlas las personas con antecedentes de dermatitis atópica y quienes tengan hongos o cualquier otra infección bacteriana en la piel alrededor de la zona.

Es preferible optar por las uñas acrílicas de manera esporádica, para una ocasión especial como una fiesta. Y dejarlas respirar para evitar su resequedad y descamación. Aunque puedan verse estéticamente bien, jamás deben ser usadas por niñas.

Si le gusta lucir unas manos bonitas pero no desea aplicar acrílico en las uñas, otra opción son los esmaltes hipoalergénicos”.

Paola es doctora especialista en dermatología y fototerapia