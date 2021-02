Tips para maquillarte en la playa

El feriado de carnaval se acerca y para muchas personas, esa es la mejor oportunidad para disfrutar de unos días lejos de la ciudad e ir a la playa. Sin embargo, como la piel va a estar expuesta durante muchas horas a los rayos solares, el agua salada y a la arena; no es recomendable que las mujeres apliquen una gran cantidad de maquillaje en el rostro porque esto podría ocasionar que la dermis se irrite y se tapen los poros.

Así lo explica la maquilladora Andrea Zamora quien resalta que de igual manera, existen “algunas opciones para maquillarse de forma sutil, relajada y procurando siempre que la piel se mantenga saludable”. La experta explica a EXPRESO sus principales consejos:

Mantén la piel hidratada

Este es el primer paso antes de aplicar cualquier producto de maquillaje. Coloca tu crema preferida y posteriormente el protector solar que proteja contra los rayos UVA/UVB. Lo ideal, es aplicarlo al menos 15 minutos antes de la exposición al sol.

Evita las bases líquidas

Zamora no las recomienda porque al ser de alta cobertura pueden causar un bronceado no uniforme (entre el rostro y el resto del cuerpo). Además, si la persona suda “sentirá como si el producto se derrite y no se verá prolijo”, dice. Si deseas cubrir pequeñas imperfecciones, opta por el polvo compacto.

Dile sí al rubor cremoso

Esta es la mejor opción para darle color y luminosidad a la piel. Aplícalo en los pómulos. También puedes elegir el rubor líquido. Los tonos rosas y durazno están en tendencia.

Bienvenido el rímel a prueba de agua

¡Prepárese para los días de playa! Leer más

Este producto va a ayudar a que los ojos llamen mucho más la atención, sin tener delineador o sombras de colores. Para darle más realce a la mirada, rellena los espacios vacíos en las cejas con lápiz oscuro.

Bálsamo para labios suaves

Puede ser de color o con transparente. Procura que también tengan protector solar.

¿Y por la noche?

Si tienes una cena o reunión en la playa puede darle un toque más de color a los ojos con sombras nacaradas. Los iluminadores para el cuerpo también son una gran opción. No olvides llevar siempre contigo agua termal para disminuir el posible enrojecimiento y nutrir la piel.