Liderazgo en la era de IA: 5 habilidades para ejecutivos que Harvard recomienda

Los líderes necesitan nuevas competencias para implementar IA generativa con éxito. Conozca los roles esenciales

Estas son las competencias que necesita un buen líder para no dejarse vencer por la Inteligencia artificial

Según el análisis del Financial Times sobre empresas que publicó Harvard, aunque la mayoría de empresas mencionan la inteligencia artificial en sus reportes financieros, pocas pueden demostrar beneficios concretos. Existe una brecha significativa entre las expectativas y los resultados reales en proyectos de IA.

La desconexión entre tecnología y valor

La dificultad principal no reside en la tecnología misma, sino en cómo las organizaciones la implementan. El estudio con 300 directores de board revela que los proyectos de IA frecuentemente no se alinean con los modelos de negocio existentes, ni logran transformar los procesos organizacionales. Los empleados pueden mostrar escepticismo y los pilotos tecnológicos no siempre se traducen en mejoras operativas.

Cinco roles esenciales para líderes contemporáneos

Nuestro análisis identifica cinco capacidades fundamentales que los ejecutivos deben cultivar para liderar efectivamente en esta nueva era tecnológica.

1. Facilitador de conexiones externas

El conocimiento profundo sobre IA se desarrolla mediante exposición a diversas fuentes. La teoría de "Difusión de Innovaciones" de Everett Rogers confirma que la adopción tecnológica se acelera cuando los colaboradores observan aplicaciones prácticas en contextos similares al propio.

Líderes visionarios establecen diálogos con startups, reguladores y expertos tecnológicos. Esta práctica permite incorporar aprendizajes externos y anticipar tendencias.

2. Arquitecto de rediseño organizacional

El valor de la IA emerge cuando las estructuras y procesos se adaptan para aprovecharla. Compañías progresistas no simplemente superponen tecnología sobre flujos existentes, sino que reconsideran fundamentalmente cómo se organiza el trabajo.

Empresas líderes han transformado funciones completas, redefiniendo responsabilidades humanas y automatizadas. Este enfoque estructural genera eficiencias sostenibles y libera capacidades humanas para actividades de mayor valor.

3. Director de colaboración inteligente

Equipos directivos enfrentan el desafío de integrar perspectivas algorítmicas en su toma de decisiones. La investigación experimental sobre roles de IA en equipos demuestra que la IA puede funcionar como participante activo en discusiones estratégicas, asumiendo roles específicos que mejoran la calidad del debate.

Líderes efectivos diseñan metódicamente la interacción entre juicio humano e inteligencia artificial, estableciendo protocolos que aprovechan lo mejor de ambas capacidades.

4. Mentor de desarrollo continuo

La transición hacia modelos operativos basados en IA requiere una evolución paralela en las capacidades del talento humano. El análisis de 34 millones de ofertas laborales gerenciales en EE.UU. muestra que los empleadores triplicaron el énfasis en colaboración y coaching desde 2007.

Organizaciones exitosas han transformado culturas de supervisión en culturas de desarrollo, donde los gerentes dedican más tiempo a guiar el crecimiento profesional que a controlar actividades rutinarias.

5. Ejemplo de adopción tecnológica

La credibilidad directiva en la era digital se construye mediante el uso auténtico de las herramientas que se promueven. El estudio sobre brecha de uso de IA entre líderes y empleados revela que aunque los ejecutivos se muestran entusiastas, muchos no utilizan la tecnología consistentemente.

El uso personal permite a los líderes comprender tanto las capacidades como las limitaciones de la tecnología, informando decisiones estratégicas con experiencia directa.

La inversión en tecnología representa solo una parte de la ecuación. El verdadero diferencial competitivo surgirá de líderes que desarrollen las capacidades organizacionales y humanas necesarias para aprovechar el potencial transformador de la inteligencia artificial.

