Gestos y posturas que transmiten seguridad: guía para hombres y mujeres
Controlar los gestos y posturas puede transformar la forma en que una persona es percibida
El lenguaje corporal comunica mucho antes de que alguien pronuncie una palabra. Desde la forma de caminar hasta cómo se ocupa un espacio, cada movimiento proyecta seguridad, calma o nerviosismo. Dominarlo no se trata de aparentar poder, sino de expresar presencia y confianza genuina.
A continuación, 12 claves que pueden aplicar hombres y mujeres para mejorar su comunicación no verbal:
1. Entrar con propósito
Una entrada decidida capta atención. Hombros relajados, espalda recta y pasos firmes bastan para transmitir serenidad y autoconfianza.
2. Evitar movimientos nerviosos
Tocarse la cara o mover las manos sin control genera la impresión de inseguridad. Mantener gestos pausados y conscientes comunica calma.
3. Mirar con serenidad
El contacto visual equilibrado refuerza credibilidad. Mirar a los ojos sin intimidar demuestra interés y apertura.
4. Moverse con pausa
Los movimientos lentos y controlados sugieren dominio y equilibrio. Cada acción, incluso la más simple, debe tener intención.
5. Inclinarse con naturalidad
Una ligera inclinación hacia adelante durante una conversación denota interés, siempre que no invada el espacio del interlocutor.
6. Planta bien los pies
Una postura firme, con los pies a la altura de los hombros, transmite estabilidad y seguridad interior.
7. Acompañar con las manos
Los gestos ayudan a reforzar el mensaje. Palmas abiertas reflejan transparencia; movimientos precisos, determinación.
8. Controlar respiración
Respirar de forma lenta y profunda antes de hablar o entrar a un lugar ayuda a proyectar serenidad y confianza.
9. Aprovechar el silencio
Las pausas bien colocadas refuerzan la autoridad y permiten que el mensaje llegue con más fuerza.
10. Mantener la calma ante el contacto
Si alguien invade el espacio personal, una respuesta tranquila y respetuosa refleja madurez y autocontrol.
11. Reflejar sin imitar
Imitar sutilmente algunos gestos del interlocutor genera empatía, siempre manteniendo autenticidad.
12. Caminar con dirección
Una postura erguida y pasos seguros comunican claridad de propósito y confianza en uno mismo.
El dominio del lenguaje corporal no distingue género. Comprenderlo y aplicarlo permite mejorar la forma en que cada persona se relaciona con su entorno, proyectando seguridad sin necesidad de palabras.
