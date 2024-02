Karla Rosero: “Los resultados se consiguen con trabajo”

Es multifacética, visionaria y no le tiene miedo a los retos. Dios es el centro de su vida y le apasiona servir a los demás. Ella es, Karla Rosero Villavicencio, ingeniera electrónica especialista en telecomunicaciones, quien ha desarrollado su vida profesional entre los rubros seguridad y tecnología. La también docente y empresaria quiteña de 41 años, dialogó con SEMANA para dar a conocer más detalles sobre su trayectoria.

Rompiendo estereotipos

Estudió Ingeniería Electrónica con una especialidad en Telecomunicaciones en la Escuela Politécnica del Ejército. La universidad fue uno de sus primeros grandes retos porque muchos le decían: “vaya a cocinar, qué hace estudiando eso”. Sin embargo, su deseo de superación hizo que continúe estudiando.

Lee también: Ana Rosa Valdez: "Los museos deben ser espacios seguros"

Durante sus pasantías en la Policía Nacional hizo su tesis con el tema 'Datos Móviles para la Policía Nacional', para implementar proyectos de tecnología en los patrulleros y tener una comunicación más eficiente. Al terminar su carrera, ingresó a la empresa Just Sky, enfocada en el área de transporte. “Me involucré en el campo de la seguridad a través de la recuperación de vehículos por medio del rastreo satelital. Fusioné la electrónica, las telecomunicaciones y la seguridad”.

Años después, se convirtió en jefa técnica regional Sierra y comercial en Hunter, en la que su misión era ampliar el mercado de rastreo satelital en Ecuador. También trabajó en Satrack S.A. (compañía especializada en soluciones de seguridad para el transporte), en donde fue Directora de Ecuador y en Jac Motors, dirigió la implementación de un sistema de gestión de rastreo y manejo de flota.

“Si me hubiera rendido antes, no estaría haciendo las cosas que ahora me apasionan. Yo busco la equidad de oportunidades, nunca he querido que me den preferencias. Yo quiero ser una de esas mujeres que lideran proyectos de seguridad en Ecuador y el mundo. Las mujeres somos grandes líderes”.

Su impulso a emprender

Hace 14 años, Karla incursionó en los negocios gracias a una conversación que tuvo con su esposo en la que él le dijo: “Si has entregado tanto a diversas empresas, ¿por qué no creas la tuya en donde podamos incursionar en otras cosas?”. Fue ahí cuando decidió tener su propia empresa, Bisintegra, enfocada en brindar soluciones tecnológicas e innovación en proyectos de seguridad ciudadana y nacional, trazabilidad de armas, marcación forense, entre otros.

Roberto Izurieta y sus 7 millones de millas Leer más

Ella es la presidenta y socia mayoritaria de esta empresa, de la cual, han nacido otros negocios como Bisathletic, una línea de ropa para profesionales de la salud y deportistas. Emplea a más de 60 personas y entre sus metas a futuro está la internacionalización de sus proyectos. “Una parte importante del liderazgo es dejar responsabilidades al otro. Muchas de las empresas son familiares y yo creo mucho en ellos”.

El trabajo de esta experta en Seguridad le ha permitido obtener varios reconocimientos Karina Defas

Apasionada por la docencia

Karla también es docente y examinadora de competencias de diversas instituciones como la Escuela Politécnica del Ejército, la Escuela Politécnica Nacional; y el Colegio de Ingenieros Eléctrico y Electrónicos de Pichincha, en las que principalmente capacita a sus estudiantes en el campo de la seguridad. “Además de dar clases en Quito, hace unos años recorrí todo el Oriente para capacitar a profesionales sobre el riesgo de alto nivel que existen en los trabajos en altura, eléctricos, entre otros. Mi objetivo es fomentar lugares de trabajo seguros, saludables ambientalmente y con innovación tecnológica”, cuenta.

Alta experticia en seguridad

Karla es máster en Gerencia de Seguridad y Riesgos graduada en la Universidad de las Fuerzas Armadas y ha sido parte de diversos programas para la seguridad nacional. “La comandancia general del ejército, con el general Roque Moreira, me invitaron a participar en algunos proyectos enfocados en la seguridad y la defensa”, relata. ¿Cómo es ser mujer en un área laboral dominada por los hombres? Acota que es un desafío diario pero sabe que al igual que ella, existen muchas más profesionales con una gran capacidad de liderazgo, evaluación, gestión y decisión para cumplir a cabalidad todas las tareas que se presenten.

Lee también: Gabriela Jurado Calvo: "En la vecindad del Chavo, yo sería la Chilindrina"

Reconocimientos a su labor

A lo largo de su carrera, ha obtenido diversas condecoraciones debido a su excelencia laboral. Entre ellos, se encuentran el reconocimiento como Mejor Consultora 2021 en el área de tecnología, dado por la Coordinación Andina de Derechos Humanos, la Administración Zonal Mariscal del Municipio de Quito y la Pontificia Universidad Católica.

En el 2022, la Red Hispana de Consultores y la Organización Misión Social Rumiñahui, le dieron un reconocimiento por su sobresaliente Misión Social y el 2023, también recibió el premio nacional como Mujer Insignia por parte de la Red Hispana de Consultores, Global Académicos Internacional y la Confederación de Periodistas del Ecuador. “Yo no trabajo por un reconocimiento, yo lo hago por pasión. Amo servir a los demás”.

Nicole Febres-Cordero: “Me enorgullece mostrar al mundo nuestra gastronomía” Leer más

Su visión a futuro

Entre sus próximas metas se encuentran seguir especializándose y continuar con su trabajo en proyectos de innovación, tecnología, seguridad, salud laboral y salud integral. Anhela tener su propia fundación enfocada en la protección de grupos vulnerables y enfatiza que desea seguir motivando a más mujeres a ser parte del campo de la seguridad. “Si me hubiera rendido antes, no estaría haciendo las cosas que ahora me apasionan. Yo busco la equidad de oportunidades, nunca he querido que me den preferencias. Yo quiero ser una de esas mujeres que lideran proyectos de seguridad en Ecuador y el mundo. Las mujeres somos grandes líderes”.

Con su esposo César Alarcón y sus hijos Rafaela y César Augusto. Karina Defas

Más allá de la profesional

La labor social es una parte fundamental de su vida. Ha colaborado en fundaciones de niños con cáncer, mujeres en estados complejos de embarazo y enfermos. Sus hijos (Karla Rafaela y César Augusto), son su mayor motivación y al hablar de su esposo (César Alarcón), no duda en expresar su amor hacia él. “Es mi amigo, mi confidente, mi todo”, dice.

Entre sus 'hobbies' se encuentra la equitación, escribir (sueña con crear un libro enfocado en la protección de las personas vulnerables, seguridad o tecnología) y leer (uno de sus libros favoritos es 'Si lo crees, lo creas' de Brian Tracy). Entrena diariamente porque asegura que “el ejercicio te dinamiza, no te cansa”.

Personal

Ingeniera en Electrónica especialista en Telecomunicaciones.

Máster en Gerencia de Seguridad y Riesgos. (Escuela Politécnica del Ejército).

Máster en Dirección de Marketing y Ventas (Escuela De Negocios de Europa, España).

Miembro del directorio del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!