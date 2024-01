Roberto Izurieta y sus 7 millones de millas

Carondelet demora en calentarse mientras se cuelan, tímidos, los primeros rayos del sol de enero… En sus amplios pasillos hay un recio movimiento policial y militar que, en orden y silencio, forman filas. En el segundo piso -donde se “cuecen las habas”-, nos dirigimos hacia el ala de comunicación; ahí, Roberto nos recibe con cálida sonrisa, lo que aplaca ciertamente esa sensación helada de la mañana.

Con la grata impresión, lo recuerdo de inmediato con el mismo carisma y humildad de hace un millón de años atrás al ayudarme a concretar una entrevista de alto mando. Hoy, no obstante, con la madurez y serenidad de un hombre a punto de cumplir los 61.

Para el consultor, el palacio presidencial no es ajeno, lo conoce de punta a punta al haber sido asesor de campaña y secretario de comunicación del expresidente Jamil Mahuad. En ese entonces, cuenta, no existía la comunicación pública política ni los estudios de campañas electorales en el país, y, como efecto dominó, recibió una oferta de trabajo de George Washington University, en DC,, para abrir un programa de estudios y posterior maestría para América Latina.

Cuando nado es cuando logro mis mejores escritos de estrategia. porque ahí me desconecto de todo"

Escalada internacional

Con la experiencia que le antecedía, llamó la atención en las aulas universitarias donde el rector de ese entonces -que había trabajado para el gobierno de Nixon-, le dio uno de los consejos más potentes: ‘Sólo podrás tener un mensaje claro cuando tengas ideas claras. La filosofía política moderna te va a ayudar a ordenar los pensamientos’. Se especializó entonces en ciencias políticas y comunicación oral: “Con ideas claras se puede sintetizar, ese ha sido mi trabajo los últimos 30 años y por eso me fue bien en CNN por más de 20 años. En Nueva York, Atlanta, Florida, donde sea, básicamente estás al aire pocos minutos, pero atrás hay horas de horas de estudio, que se suma al ‘background’ o ‘know how’ aprendidos”.

Con los conocimientos aprendidos, afianzó una carrera que fue el puntal para convertirse en uno de los exponentes más destacados en ese segmento, desarrollando campañas de 7 expresidentes latinoamericanos: “Me encantó trabajar en Paraguay, he sido asesor y muy amigo del presidente Santiago Peña. En este trabajo he tenido la oportunidad de conocer muy de cerca a personas de ese nivel, a sus familias, sus luchas, y estar en momentos claves de la historia. Fui quien manejó la crisis del famoso caso Rosenberg en Guatemala (2009). Todo eso me ha enriquecido mucho”.

Con una agenda imparable, el economista ha sumado más de 7 millones de millas en innumerables viajes: “Pero mi agenda estaba organizada para visitar a mi familia en Ecuador cada dos meses aunque sea pocos días. Radicado ahora en Ecuador, veo a mi madre por lo menos dos veces a la semana”.

Así han corrido los últimos 23 años fuera del país, también como catedrático universitario en George Washington University, y, recientemente, como Embajador de Ecuador en Chile, en la recta final del expresidente Guillermo Laso: “Fue una grata experiencia… Creo que les resulté interesante a los chilenos, al ser abiertamente gay, demócrata y con la trayectoria que tengo, me recibieron estupendamente”.

En Carondelet. Franklin Jacome

Lejos de su zona de confort

Para Roberto, el cargo actual que desempeña le resulta un gran desafío al obligarlo a salir de su zona de confort: “Una cosa es la asesoría externa y otra muy distinta lo operativo. Es como ver el bosque desde afuera a internarse en él. El operador es alguien que actúa y responde, que es lo que estoy haciendo ahora”.

Pero ¿qué lo distinguirá esta vez, con las ideas claras que precisa? Y confiado responde: “El Ecuador ha vivido profundas crisis políticas y económicas y entiendo a los anteriores secretarios de comunicación que han tenido una política restrictiva y cauta porque cada entrevista es un riesgo. Por mi parte he dejado claro que no sé todo y que hay que tener consideración con temas sensibles o delicados como el de seguridad o economía de los que no puedo profundizar. También puse la pauta, la línea a los ministros para que salgan a los medios y ha ido bien. El Presidente tiene que gerenciar un Estado y sus apariciones tienen sus momentos y medida”, acota.

A la cuarta es la vencida

Con Paul, su esposo, se conocieron por casualidad hace 23 años, y han tenido que casarse 4 veces hasta hacerlo válido tanto en Ecuador como Estados Unidos: “Fue en Ecuador la primera vez y no lo hicieron válido. Luego nos volvimos a casar aquí. Después nos casamos en Washington pero vivíamos en Virginia y no era un derecho federal, pero luego vino una reforma de la Corte Suprema que ratificaba que si te casabas en cualquier Estado, los otros debían reconocerlo como tal. Así que nos casamos la cuarta vez, al leer esa noticia en el periódico. ¡Esa noche celebramos!

Cara a Cara

¿Cómo ha sido la relación con el Presidente Noboa?

Con él va todo rápido, tiene muchas ideas y mucho conocimiento y habilidad de comunicación pública. Con la Secretaría que dirijo no hay pugnas de poder, las puertas están abiertas y existe dinamismo y gran fluidez de comunicación, sin cargas protocolarias.

¿Cómo va siendo la experiencia Roberto?

Es un cambio de vida fuerte, es muy distinto a lo que había venido haciendo. En mi vida personal me desorienta un poco pero anima que el presidente es una persona sana, fresca, con el cual es fácil trabajar.

¿Cuál es su mirada sobre el tema de seguridad, que es imperativo superar..?

Todos los ciudadanos e instancias del Estado deben colaborar para lograr una unidad; el sistema judicial debe ser más eficiente para enfrentar esta amenaza tan grande como la que está viviendo el país y el legislativo debe responder con rapidez a las leyes que se deben aprobar con relación a este gran reto nacional, por eso la Consulta es esencial.

¿Internamente en Palacio, se habla sobre la reelección?

Absolutamente sincero, no hemos tenido una sola reunión sobre el tema.

¿Su involucramiento comunicacional se extiende a la Primera Dama?

No tengo nada que enseñarle y más bien mucho que aprender de ella. Lavinia es sumamente interesante, de una riqueza personal muy grande… conoce los medios y lo hace muy bien.

¿Quién es Roberto Izurieta fuera del plano público?

Voy a cumplir 61 este mes, siempre he sido una persona muy trabajadora, desde los 17 años. Para mí la vida es el deber, como decía Kant. Me gusta nadar, así logro resolver temas importantes.

¿Cómo equilibrar el trabajo con su vida personal?

Si hablo de mi vida se abre un abanico de participación, pero tiene que existir siempre el respeto, eso me lo enseñó mi madre. Paul, mi esposo -originario de Oklahoma-, también trabaja mucho. Es una relación de profundo entendimiento y respeto de nuestros espacios. También trabaja en temas de comunicación pública pero relacionada al área social y de salud.

¿Regresará a vivir a Estados Unidos más adelante?

Paul me apoyó esta vez pero más adelante me toca seguirlo también.

Personal

Economista de la Universidad Católica de Quito y magíster en Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y en Campañas Electorales. Catedrático universitario en la George Washington University. Primer latinoamericano ganador del premio Rising Star de la revista Campaigns and Elections.

