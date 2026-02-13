Jornada Mundial del Enfermo: Capacitan a cuidadores de pacientes en casa

El cuidado de un paciente no termina en el consultorio médico; a menudo, es allí donde apenas comienza el trabajo silencioso de familiares y asistentes en el hogar. Bajo esta premisa, y a propósito de la Jornada Mundial del Enfermo conmemorada el 11 de febrero, se llevó a cabo una sesión de formación dirigida a fortalecer las capacidades de quienes asumen esta responsabilidad.

La iniciativa, impulsada por el programa Vita Sanus (Banco de Medicinas), reunió a la empresa privada y organizaciones sociales para enfocarse en la educación preventiva. Durante el encuentro, representantes de la industria farmacéutica y fundaciones aliadas validaron el rol del cuidador como un pilar fundamental en la recuperación de la salud.

El evento contó con la participación de los actores que sostienen esta red de ayuda. Entre los asistentes estuvieron Federico Recalde, director ejecutivo del Banco de Alimentos Diakonía, y Sylvia Banda, gerente de Comunicación y Responsabilidad Corporativa del Grupo Difare, quienes lideran la gestión del banco de medicinas.

La jornada académica fue impartida por especialistas de los laboratorios aliados. Por parte de Laboratorios Bagó, Shirley Moreno (supervisora de Endocrinología) y Esperanza Garcés (líder regional de Ventas) abordaron el manejo del paciente diabético. Asimismo, Liza Estrella, coordinadora de Marketing de Laboratorios Weir, participó en el módulo enfocado en el "cuidado del cuidador".

A la cita también acudieron representantes de las organizaciones beneficiarias y de voluntariado, como la Lcda. Amparo Suárez de la Fundación Dona tu Tiempo, y Fabián Cabezas Garzón, de la Fundación Dios Abre Brecha y Camino.

Más allá de la capacitación, el modelo de gestión de Vita Sanus ha permitido beneficiar a más de 182.000 personas en una década de operaciones. El rescate de medicamentos aptos para el consumo ha generado un ahorro estimado de 11 millones de dólares para las familias vulnerables, logrando que el 80% de los pacientes mantenga la adherencia a sus tratamientos médicos.

