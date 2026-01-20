Hormona del hambre: el nuevo fármaco que revoluciona el control de peso en 2026

El hambre no siempre es falta de voluntad: las hormonas mandan señales al cerebro y hoy la ciencia aprende a regularlas

La hormona del hambre influye más de lo que creemos

Durante años se nos dijo que “comer menos” era solo cuestión de fuerza de voluntad. Hoy sabemos que no es tan simple. Detrás del hambre hay hormonas que hablan constantemente con nuestro cerebro, influyen en cuándo comemos y cuánto deseamos hacerlo.

Comprender cómo funciona esa señal interna -y cómo la medicina ha aprendido a regularla- resulta clave para entender por qué el control de peso es un desafío tan común. En 2026, nuevos fármacos basados en esta ciencia están cambiando la conversación y abriendo una puerta más realista y humana para quienes buscan cuidar su salud.

¿Qué es la hormona del hambre?

La principal hormona del hambre es la grelina, un péptido producido mayoritariamente por el estómago que envía señales al cerebro para estimular el apetito y promover la ingesta de alimentos. Los principales aspectos de la grelina son:

Aumenta antes de comer para señalar que el cuerpo “necesita alimento” y disminuye después de ingerir alimentos.

Está vinculada a señales centrales en el hipotálamo que impulsan el hambre y la búsqueda de comida.

La grelina no solo regula el apetito, sino también la energía y la conservación de calorías, influyendo en cómo almacenamos grasa cuando comemos menos.

Además de la grelina, otras hormonas -como leptina, GLP-1, GIP y PYY- también regulan el hambre y la saciedad desde el intestino y el tejido adiposo, contribuyendo a una red compleja que controla el peso corporal.

En contextos clínicos, los tratamientos farmacológicos para la obesidad no actúan directamente sobre la grelina, sino que modulan otras hormonas intestinales y metabólicas que disminuyen el apetito y prolongan la sensación de saciedad.

Wegovy en píldora y nuevos fármacos que quitan el hambre

En 2026 ha habido un avance importante en tratamientos para la obesidad con la llegada de Wegovy en versión oral, aprobado por la FDA a finales de 2025 y disponible desde enero de 2026 en Estados Unidos.

Cómo funciona:

El principio activo es semaglutida, un análogo de la hormona GLP-1, que está implicada en la señalización de saciedad y el control del apetito.

Actúa en el cerebro y el intestino para reducir el hambre y prolongar la sensación de plenitud, ayudando a las personas a consumir menos calorías.

La versión oral, tomada una vez al día, facilita el acceso a personas que prefieren evitar inyecciones.

En ensayos clínicos, quienes usaron la píldora Wegovy perdieron alrededor de 13–15 % del peso corporal en aproximadamente 15 meses.

Además de Wegovy, otras nuevas terapias están en la fase final de desarrollo o ensayos clínicos en 2025–2026, incluyendo medicamentos que no solo regulan el apetito, sino también incrementan la quema de grasa y mejoran el metabolismo general:

Retatrutide, desarrollado por Eli Lilly, es un medicamento experimental que activa tres receptores hormonales (GLP-1, GIP y glucagón), ofreciendo un enfoque más amplio para modular el apetito, la sensibilidad a la glucosa y el gasto energético.

En ensayos de fase 2, mostró reducciones de hasta 24 % del peso corporal en 48 semanas, una cifra más alta que muchos tratamientos anteriores.

Estas terapias representan una primera ola de medicamentos que trabajan con múltiples señales hormonales para reducir el hambre y favorecer la pérdida de peso de forma más eficaz que los tratamientos tradicionales.

