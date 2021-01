Inicia el año jubilar en el Santuario de Schoenstatt

Guayaquil tiene una de las 200 réplicas del Santuario de Schoenstatt que hay en el mundo y la primera que se levantó en Ecuador. Es allí donde desde este miércoles 20 de enero se vivirá un año jubilar camino a sus cinco décadas de existencia.

Ese día se oficiará una misa, desde las 20:00, en la que el aforo permitirá la asistencia de 500 personas con el debido distanciamiento. Habrá, además, una transmisión virtual a través de las cuentas de Facebook y YouTube del Movimiento Schoenstatt Ecuador.

Este santuario acogerá no solo la misa, sino todos los festejos hasta el 20 de enero de 2022, en que se cumple su Jubileo de Oro. No será una celebración como la habían planeado, debido a la pandemia, pero no pasará inadvertida.

Érika Cedeño, encargada de la Comisión de Comunicación del Jubileo 2022, cuenta que las actividades masivas deberán realizarse de manera virtual, mientras que habrá otras, pequeñas, que se desarrollarán presencialmente.

Además, recuerda que los fieles podrán visitar durante el año jubilar al santuario, que permanentemente permanece abierto a la comunidad. “Este año vamos a invitar a las parroquias, a la comunidad y a los colegios a peregrinar”, cuenta. Lo harán en pequeños grupos, con visitas programadas. Podrán no solo recorrer el lugar sino también conocer su historia. ¿Y la tradicional peregrinación de mayo? Aún no está definido, pero todo hace prever que, al igual que el año pasado, se hará de manera virtual.

El Santuario Nacional ‘Familia del Padre, hogar para el mundo’ nació un 20 de enero de 1972, en el kilómetro 4,5 de la avenida Juan Tanca Marengo. No tenía techo, por lo que el monseñor Bernardino Echeverría (+), quien en ese entonces era arzobispo de Guayaquil, dijo durante la bendición, que la capilla estaba “abierta al cielo, como pararrayos para nuestra ciudad”.

La capilla es visitada todo el año por los peregrinos que llegan de varias partes del país. Cortesía

Es un lugar al que las personas acuden a rezar y a renovarse y que regala también historia. Por estos días se recuerda que en su construcción, cuando se realizaba la fundición del piso de la capillita, se colocaron varias piedrecillas que fueron traídas de varios rincones del país como símbolo de la unidad de la familia ecuatoriana.

Los santuarios, recuerda Érika Cedeño, están dedicados a la Virgen María. Las actividades se irán anunciando a través de las redes sociales, para que el público pueda participar, ya sea de manera presencial o virtual por las redes. Además, compartieron la Oración de Jubileo y el Capitalario. Los organizadores aspiran a que, esta celebración esperada, sea seguida por los fieles de todo el país.

En Alemania

El santuario original de Schoenstatt se encuentra ubicado en una pequeña aldea del pueblo de Vallendar, cerca de la ciudad alemana de Coblenza.

Cuatro réplicas

Son las que hay del santuario en Ecuador. Una en Guayaquil, dos en Quito y una en Samborondón.