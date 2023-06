No pierda las esperanzas, todavía hay posibilidades.

Llevar alrededor de un año intentando concebir un hijo sin resultados positivos, deja en claro que las posibilidades de padecer problemas de infertilidad son altos. Cuando se habla sobre este tema, muchos asumen que está relacionado solamente con las mujeres, pero se equivocan porque este inconveniente se manifiesta también en los varones. De hecho, en aproximadamente el 40 % de los casos, ellos son la única causa o una causa contribuyente de la infertilidad en la pareja, explica el doctor Pedro Valdivieso, ginecólogo obstetra y especialista en reproducción asistida.

Explica el galeno que la fertilidad masculina es la capacidad que tiene el hombre de embarazar a una mujer y procrear un hijo. Para que esto suceda, él requiere de un sistema reproductor funcional, pero, por ejemplo, si hay una baja producción de esperma, eso quiere decir que va a tener problemas para lograr su anhelo de ser papá.

Sin embargo, no todo está perdido. Si ser padre está en sus planes, pero está pasando por la citada dificultad, u otras, no pierda las esperanzas. Existen varios tratamientos que son indicados para aumentar las probabilidades de gestación en un año. Uno de ellos utiliza de la inteligencia artificial no invasiva para el análisis de los espermatozoides, que fue creada por científicos españoles pertenecientes al Instituto Valenciano de Infertilidad.

EN BUSCA DE SOLUCIONES

Las medicinas son un alivio: Es algo normal no poder detectar una infección seminal a la primera y si no se controla esta proliferación de gérmenes en el líquido, probablemente, esa pequeña infección se convierta en infertilidad. Para esto es necesario detectar los síntomas que aparecen, como el cambio de olor y color, comezón, irritación, ardor al orinar, entre otros. Si se diagnostica a tiempo, los antibióticos serán de mucha ayuda. Cuando ya existe la infertilidad: El doctor Valdivieso acota que no es recomendable seguir algunas ‘medicinas milagrosas’ a base de comidas u otros productos para elevar las probabilidades de embarazo. Lo ideal es seguir los consejos de un profesional y optar por procesos como la fecundación in vitro.

CAUSAS COMUNES

Hay varios problemas que afectan a la pareja, pero los más comunes entre los hombres son los relacionados con el funcionamiento de los testículos. El doctor Valdivieso recalca que algunos de ellos surgen desde la niñez, como por ejemplo, el inadecuado desarrollo a nivel testicular, que lleva a estos a no descender de forma adecuada. También está la azoospermia (que es la incapacidad de producir espermatozoides), que el Eunice Kennedy Shriver Institute of Child Health recalca que el 15 % de los hombres infértiles la sufren.

Otras de las posibles causas son que la persona padezca de cáncer a los riñones y testículos o estuviera en tratamientos de quimio y radioterapia.