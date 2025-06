La importancia del ultrasonido en la detección temprana del cáncer de ovario

El cáncer de ovario es uno de los más peligrosos para las mujeres porque, en muchos casos, se descubre demasiado tarde. ¿La razón? Sus síntomas—como hinchazón, dolor pélvico o ganas frecuentes de orinar—se confunden fácilmente con otras molestias comunes. Por eso, la detección temprana es vital, y aquí el ultrasonido, especialmente el transvaginal, puede marcar la diferencia.

¿Por qué el cáncer de ovario suele descubrirse tarde?

Según la American Cancer Society, solo 2 de cada 10 casos se detectan en etapas iniciales, cuando hay más posibilidades de tratamiento exitoso. El problema es que no existe una prueba de rutina (como la mamografía para el cáncer de mama) que todas las mujeres puedan hacerse periódicamente.

¿Cómo ayuda el ultrasonido?

El ultrasonido transvaginal es un examen que permite ver los ovarios con gran detalle. A diferencia de una ecografía común, este se realiza con un dispositivo pequeño que se introduce en la vagina, lo que da imágenes más claras de posibles quistes o tumores (Norton Healthcare, 2023).

Ventajas de examinarse

Detecta anomalías pequeñas que otros estudios podrían pasar por alto.

No duele y no usa radiación (a diferencia de una tomografía).

Es rápido y seguro, sin necesidad de cirugía.

¿Puede el ultrasonido detectar el cáncer a tiempo siempre?

No es perfecto. Algunas veces puede mostrar algo sospechoso que, al final, no es cáncer (falso positivo). Por eso, no se recomienda como prueba de rutina para todas las mujeres, pero sí es clave para quienes tienen mayor riesgo, como:

Familiares con cáncer de ovario o mama.

Mutaciones genéticas (como BRCA).

Síntomas persistentes que no mejoran.

En estos casos, los médicos suelen combinarlo con un análisis de sangre (CA-125) para mayor precisión.

El ultrasonido transvaginal no previene el cáncer, pero puede ayudar a encontrarlo antes de que sea tarde. Si tienes factores de riesgo o síntomas que no desaparecen, habla con tu médico sobre si este examen es adecuado para ti.

