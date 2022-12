Para conocer qué te deparan los próximos 365 días, recurrimos a la astrología y a una experta mexicana; Fernanda Lobo (@ferrlobo). Desde Aries a Piscis... ¡Ojalá y las buenas noticias sean para todos!

ARIES (marzo 21 a abril 20): El 2023 para ti se va a tratar de acatar responsabilidades que vienen de conductas y patrones repetitivos, incluso que pueden llegar a ser inconscientes y que este año te va a tocar trabajar de raíz; soltar hábitos dañinos, excesos y empezar a buscar la manera de expandirte en cuanto a quién eres y hacia dónde quieres ir. Se esperan cambios importantes en tu economía donde una de las posibilidades es que tengas más de una fuente de ingreso y que empieces a valorar lo que haces tanto a nivel profesional como personal. Tu grupo de amigos y las personas con las que te vinculas para proyectos va a cambiar pues se van a ir de tu vida quienes no estaban aportando nada y van a llegar personas clave, de poder, personas que te van a dejar algo importante. Los temas de pareja y de socios también van a tomar relevancia este 2023 pues vas a estar buscando expandirte en conjunto con otras personas pero desde un lugar de compromiso, vas a soltar los apegos que traías cargando para poder trabajar junto con otros de manera real y auténtica.

TAURO (abril 21 a mayo 20): Este 2023 vas a tener que empezar a priorizar y responsabilizarte de las personas a las que estás dirigiendo, incluso si tu meta es atraer clientes o personas nuevas a un proyecto muy personal vas a tener que cambiar las estrategias. Si hay personas que sientes que ya no te están aportando nada en tu vida personal y profesional es el momento perfecto para que les digas adiós y les des las gracias por todo lo aprendido. Los primeros meses del año vas a tener que hacer mucho trabajo interno, la conexión contigo va a ser fundamental en estos meses pues te vas a preparar para los siguientes saltos que vas a dar en los últimos 6 meses del año donde vas a estar proyectando una energía muy distinta de mucha más seguridad en ti y mucha más estabilidad en tu vida. A nivel profesional algo va a morir y algo se va a transformar ya sea que encuentres eso a lo que realmente quieres dedicarte o que sueltes una profesión o carrera para hacer otra cosa. Este año va a ser perfecto para hacer un cambio en tu salud y en como te sientes con tu cuerpo a nivel físico pero también con tu cuerpo energético; permite que otras personas se acerquen a ti para ayudarte y suelta los hábitos que son dañinos y solo retrasan tus acciones.

GÉMINIS (mayo 21 a junio 21): Este 2023 vas a tener que tomar la iniciativa y responsabilidad en tu vida profesional, ser consciente de lo que estás haciendo, transmitiendo, comunicando y proyectando, incluso puede haber un giro de algo que siempre quisiste hacer y no habías podido darle forma. Si tu idea es llegar a muchas personas o emprender algo para mucha gente, los primeros 6 meses del año son idóneos para hacerlo, también gente clave que te aporte algo puede estar llegando. Estarás trabajando nuevamente tu valor interno desde una perspectiva más consciente, puede ser que ahorres una buena cantidad de dinero o empieces a hacer inversiones importantes incluso el trabajo a nivel espiritual va a ser importante para que todo marche de una manera más serena. Algunos Géminis pueden estar iniciando romance este 2023 y otros convirtiéndose en papás; mucho de tu enfoque para este año es poder alcanzar masas y llegar a más gente con tu emprendimiento y esto se ve bien aspectado, solo recuerda abrirte a colaborar con otras personas para poder crecer como tienes visualizado. Algo se va a transformar en tus creencias, algo va a morir en cuanto a cómo ves la vida y esto va a ser algo que te puede cambiar de manera radical.

CANCER (junio 22 a julio 23): Este 2023 vas a estar acatando ciertos límites y responsabilidades en temas de creencias esto quiere decir que todo lo que llevas trabajando a nivel mental y todo lo que haz roto en estos últimos años se va a poner a prueba para que empieces a ser congruente con tu manera de ver la vida y con tu accionar. Vas a estar sintiendo mucha chispa e impulso en el terreno profesional, por fin puedes estar lanzando un proyecto o estarte dedicando a algo que querías y no habías podido hacer. Vas a estar conociendo personas de cierto nivel económico que van a ser de utilidad para tus futuros proyectos pero también vas a tener que aprender a poner limites y a decir que no cuándo sientas que es no. Lo que se va a transformar en tu vida y va a dar paso a algo nuevo es el tema del dinero compartido; algún préstamo importante se te puede estar otorgando pero también la culminación de una deuda, este año vas a sentir la necesidad de trabajar tu mente y tus emociones así que toma terapia si es lo que te esta pidiendo tu intuición. Vienen cambios importantes en familia pero también en tu vida profesional, puede que algunos vivan en pareja o decidan mudarse por temas de trabajo o simplemente porque van a sentir que requieren un cambio de aires.

LEO (julio 24 a agosto 23): Este 2023 vas a tener que hacerte consciente de cuantas responsabilidades vas a tener que enfrentar en cuestiones de dinero, préstamos e inversiones, va a ser un año fuerte a nivel espiritual pues vas a sentir que necesitas algo más, ya sea ir a terapia o sanar ciertas heridas que se van a revelar a las cuales ya no le vas a poder escapar porque va a ser evidente que hay algo que no esta bien contigo. Puede venir algún viaje al extranjero en el 2023 o trámites de residencia; cambios en creencias y en tu manera de ver la vida. Vas a estar viviendo mucha expansión a nivel económico debido a un cambio en tu vida profesional, el cual te va a permitir sentirte mejor en temas de dinero y estabilidad pero hay una parte a nivel emocional que necesita ser trabajada. Algo se va a estar transformando en cuanto a pareja o socios, ya sea que tu concepto de pareja cambie o que alguna relación cierre su ciclo de una vez por todas y esto te prepare para lo que viene. Las ansias de libertad y de aprender cosas nuevas este 2023 van a estar demasiado presentes pues una parte de ti va a querer comunicar el como se siente, va a querer experimentar y conocer cosas nuevas que aporten algo a tu intelecto. Muchos cambios en tu mentalidad e ideas van a hacerse presentes este año.

VIRGO (agosto 24 a septiembre 23): Este 2023 vas a caer en cuenta de todos los límites y cosas en las que tienes que hacerte responsable cuando se trate de pareja o socios, ya no podrás huirle al compromiso o al enfrentar tu manera tan ilusoria de entender lo que es una relación, vas a estar teniendo claridad y poniendo en forma cualquier situación que se presente con pareja incluso empezar a hacer vida juntos. El impulso que vas a sentir para compartir con otra persona u otras va a ser demasiado y vas a tener que organizar tus finanzas en conjunto con otros, ver hasta donde esta tu nivel de compromiso y hacer trabajo interno para lidiar con tus miedos e inseguridades. Viene expansión y crecimiento en caso de querer estudiar algo o prepararte para algo nuevo, también algún viaje importante puede estarse dando este año. Una transformación en tus hábitos y tus rutinas va a tomar importancia pues vas a buscar hacer las cosas desde un lugar de mucha más libertad; tu economía va a jugar un rol importante este 2023, vas a estar buscando la manera de generar recursos de algún emprendimiento y de también asociarte con otra persona para generar estos recursos ya sea en pareja o con personas que se vayan sumando a tu vida con un propósito similar al tuyo.

LIBRA (septiembre 24 a octubre 22): Este 2023 las responsabilidades en cuanto a tu cuerpo físico, tu salud, lo laboral y tus rutinas diarias van a cambiar, vas a sentir ganas de hacer cambios donde te preocupes más por tu cuerpo, por hacer cosas que te hagan sentir bien todos los días y afrontar responsabilidades laborales, hasta puede haber algún cambio de trabajo. Asimismo tus vínculos van a cambiar, si no tienes pareja puede que conozcas a alguien que cumpla con tus expectativas y que vaya a formar parte importante de tu vida, el tema del compromiso también va a ser parte importante este año pues estas con esta energía decisiva de querer comprometerte en tus vínculos pero también en temas de finanzas. Puede que estés realizando un proyecto en conjunto con otras personas que conlleve inversiones monetarias. Algo va a cambiar de manera muy radical en cuestiones creativas y de romance, tu idea del amor también va a cambiar de manera importante ya no vas a ver las cosas de la misma forma. Este año vienen un cambio en tus relaciones ya sea que tengas una relación y pase al siguiente nivel o ya sea que no tengas pareja y conozcas a alguien donde se dé algo muy diferente.

ESCORPIO (octubre 23 a noviembre 22): Este 2023 vas a estar tomando responsabilidad en los proyectos creativos que quieras lanzar, aquello que se veía como un sueño o algo no tan alcanzable lo será para este año, donde las cosas empiezan a tomar forma. También puede que estés conociendo personas clave que tengan el potencial para ser pareja. El tema de lo laboral va a ser importante porque vas a estar impulsándote para hacer cambios, es momento de cuidar de tu cuerpo físico y es necesario también hacer cambios en tus hábitos. Viene mucho crecimiento económico a través de socios o pareja ya que puedes estar armando algún plan estratégico para crear algo con otras personas. Algún tema familiar o de mudanza se puede estar presentando, este año vas a darte cuenta de que probablemente necesites un cambio de aires. Otra de las cosas que vas a estar trabajando va a ser el inconsciente; lo que creías que era una relación o el amor de pareja va a cambiar radicalmente para ti pues haz estado trabajando en tu perspectiva del amor, en heridas muy inconscientes, en cosas de tu pasado que vas a estar reviviendo un poco para poder avanzar. Si es importante que empieces a hacerte cargo de todas las cosas que vayan a salir y que empieces a escuchar a tu cuerpo y cómo se comunica contigo; un cambio laboral importante se da este año para ti.

SAGITARIO (noviembre 23 a diciembre 21): Este año 2023 puede que decidas mudarte ya sea de ciudad o de hogar; algunos de ustedes estarán teniendo cambios importantes a nivel familiar ya sea crecer la familia o hacer mejoras con quienes consideras tus familiares. Será un año de mucho magnetismo donde puede que tengas más de una relación romántica, vas a estar conociendo muchas personas a lo largo del camino aunque no sea algo formal; vas a tener mucha chispa y energía para lidiar con tus proyectos personales a los cuales les has apostado, pero por fin van a tomar un rumbo. Este año sentirás que hay demasiado trabajo y responsabilidades pero es parte de lo que venías pidiendo, en cuanto al tema económico esto va a fluir de maravilla para ti. Confía más en tu visión y en tus ideas es momento también de que transformes la manera en que aprendes y te comunicas con las personas. Tus amistades pueden estar cambiando este año vienen nuevas personas a tu vida que te van a llenar de cosas que necesitabas aprender y viene un impulso en tu parte creativa; vas a estar conociendo personas que van a ser parte de proyectos o van a ser clave para que estos se den de una manera grande. Algunas amistades se van a tener que ir para que lleguen nuevas personas que si necesitas.

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 20): Este año 2023 la palabra comunicación va a tomar toda la relevancia posible en tu vida, el entender cómo te estás comunicando, si estás siendo responsable con lo que transmites, si estás confiando en tus ideas pues esto también va a ser importante para lanzar cosas que antes no te atrevías. Puede que sientas la necesidad de mudarte o de comprar una casa o departamento y justo este año es perfecto para hacerlo pues vas a traer el impulso; más adelante viene dinero por medio de proyectos que van a verse más tangibles y donde tu economía va a estarse transformando de manera importante, puede haber más de una fuente de ingreso este 2023. Los temas principales este año para ti van a tener que ver con familia, hogar y profesión, a esas áreas de tu vida les vas a poner orden y puede que tengas ciertos nuevos comienzos ahí que ya venías manifestando. Te vas a estar abriendo a la posibilidad de cambiar de trabajo o de profesión o hacer más de una cosa pues es algo que sientes que necesitas desde hace tiempo. Es importante este año que confíes en ti y en todas las ocurrencias que vengan por más locas que parezcan.

ACUARIO (enero 21 a febrero 19): Este 2023 los cambios más importantes los vas a vivir en el terreno económico, vas a estar haciéndote consciente y responsable de cómo es tu relación con el dinero de que tienes que dejar fluir pero también tienes que hacer un cambio de mentalidad y un reajuste para que las cosas se manifiesten como quieres. Va a ser un año de mucha creatividad y de muchas ideas donde puede que haya mucha impulsividad de tu parte a la hora de comunicar o donde quieras soltar verdades a todo el mundo. Algún tema importante en familia puede estarse desarrollando pero también la posibilidad de pensar si te mudas o hay un cambio de hogar donde haya más comodidad y de alguna manera donde te sientas más estable. Algo va a morir en ti, una situación que tenía mucho tiempo arraigada. Tu personalidad tendrá varios matices y vas a empezar a afrontar los miedos e inseguridades con respecto a no ser único o no brillar como quisieras. Va a ser un año donde vas a estar teniendo un cambio de creencias en cuanto a tus vínculos ya sea pareja, amistades, colaboradores o personas que conozcas en el camino. Confía en todo lo que se te venga a la mente y ponlo en práctica, permite que la honestidad sea parte importante de tu vida para que puedas tener claridad en lo que dices y haces.

PISCIS (febrero 20 a marzo 20): Este año 2023 vas a estar teniendo grandes cambios en tu persona, llego el momento de hacerte responsable de quien eres y de lo que quieres pero también de quien quieres ser en los próximos años, es como si una versión tuya se muriera para darle paso a algo muy diferente. Una parte de tu inconsciente va a morir pues es la parte que te hacia que te diera miedo confiar en ti y en tu esencia única, vas a romper con esos patrones y creencias incluso con ciertos excesos y malos hábitos que venías repitiendo constantemente. En cuanto a temas de dinero esto se va a estar moviendo demasiado pues vas a estar abriéndote a hacer nuevas cosas, puede que haya más de una fuente de ingresos y puede que haya varios emprendimientos que te permitan tener un flujo económico diferente. Vas a estar siendo muy paciente con tu manera de hablar y comunicar incluso el abrirte a escuchar a otros va a ser muy importante para que puedas tomar lo mejor, mucho de lo que hagas se va a basar en un valor interno que vas a estar trabajando, vas a poner límites cuando consideres necesario y vas a encontrar una manera de trabajar tus ideas todos los días. Los principales temas este 2023 van a tener que ver con recursos, dinero, finanzas compartidas en pareja o con socios, vas a tener que estar soltando ciertos apegos y abriéndote a la posibilidad de colaborar con otros, mucho trabajo en equipo pero también el trabajo individual en tu vida económica va a ser de suma importancia.