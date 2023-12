Himkok se toma Guayaquil

En un ambiente oscuro donde la fuente de luz más grande alumbra a dos personas como si de un par de rockstars se tratase, están Maroš y Paul sirviendo varios cocteles entre amarillos y burdeos. El primero los mezcla y hace un show con ellos, mientras el segundo los complementa con los toques finales para ser servidos. Ellos se han tomado la barra del bar Juliana por una noche para servir las bebidas características del Himkok de Oslo, Noruega.

Desde su apertura hace nueve años, Maroš ha estado en cada alto y bajo que ha experimentado el pub del país escandinavo y desde hace seis lo acompaña Paul. Ambos son responsables de la investigación y desarrollo de cada producto que se vende en ese bar.

Para estar en el puesto 10 del ranking The World´s 50 Best Bars, se esperaría que estos brebajes sean atrayentes a la vista. No obstante, lo que llama la atención es su sabor, así lo explican ellos.

La experiencia de probar un coctel de Himkok es casi igual a la forma en que Maroš describe a la gente de Noruega: “Te toma tiempo conocerlos, pero cuando ya saben quién eres, tienes un amigo de por vida”. Él es eslovaco y Paul tiene raíces francesas-mexicanas, pero con los años se han adaptado al ritmo del país nórdico y su gente.

Los mejores del mundo

Esta combinación de licores mezclados con productos locales como el buckthorn y los cloudberries ha hecho que Himkok sea reconocido por siete años consecutivos como uno de los 50 mejores en el mundo. Y este año ganó el premio Nikka Highest Climber Award 2023 por haber subido 33 puestos en el ranking y están en el número 10 de The World´s 50 Best Bars. “Es un hito para Escandinavia, porque es un territorio donde las regulaciones de alcohol son muy estrictas y que nos premien por ser los mejores significa que tenemos una muy buena calidad de licor”, comparte Maroš.

La magia de sus bebidas

El toque especial de sus cocteles está en la materia prima. Ellos destilar su ginebra, vodka y akvavit, también conocido como aquavit. Este último es un licor que, al igual que el vodka, está hecho de papa, pero aromatizado con comino y cáscara de algunos cítricos.

Maroš Dzurus preparando el coctel Blueberry. Miguel Canales

Sus cocteles

Blueberry: Ellos trataron de mimetizar el color del vino tinto con este coctel. Está compuesto por Blueberry Aquavit, arándanos azules, whisky, saúco y vino tinto. Plum: Como su nombre lo dice, está elaborado con vino de ciruela, zumo de la misma fruta, ginebra, Martini Bitter y Rosso. Ellos lo califican como un ‘twist’ del clásico coctel Negroni. Parsnip: Es el nombre que le dan al coctel que está hecho de zanahoria blanca, “es un ingrediente infravalorado” explica Paul, “ y quisimos hacer un ‘old fashioned’ con él”. Por eso contiene whisky, Bitter de chocolate y sirope de maple. Sea Buckthorn: Es un highball hecho con un destilado de espino amarillo (baya de alto contenido en vitamina C), vodka, coñac noruego, agua Kefir de naranja, frutilla, vino ruibarbo. Este es el favorito de ambos porque “su sabor es ligero y es similar al de una fanta. ¿A quién no le gusta la gaseosa de naranja?”, ríen.

