Hígado graso: nueve remedios naturales para mejorar tu salud en casa

Maneja el hígado graso con cambios prácticos. Influye la pérdida de peso, el ejercicio y azúcares en la salud de tu hígado.

El hígado graso no alcohólico (HGNA) es una afección caracterizada por la acumulación excesiva de grasa en las células hepáticas. Lejos de ser un problema menor, su manejo efectivo depende en gran medida de cambios en el estilo de vida y la alimentación.

Existen dos variantes principales: la enfermedad por hígado graso alcohólico, vinculada al consumo de alcohol, y la no alcohólica (HGNA), que no tiene esta relación. Aunque la ciencia investiga las causas precisas de esta acumulación de grasa, su presencia es más frecuente en personas con obesidad, diabetes tipo 2, colesterol elevado o hipertensión.

Es crucial destacar que no todos los suplementos o dietas son seguros para el hígado. Siempre se debe consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento alternativo. Estas son nueve estrategias naturales respaldadas por evidencia que pueden apoyar la salud hepática.

Los límites del sacrificio en el amor: el precio de querer demasiado Leer más

1. Prioriza la pérdida de peso gradual

La pérdida de peso es un pilar fundamental en el manejo del HGNA. Guías médicas especializadas señalan que una reducción de entre el 3% y el 5% del peso corporal puede disminuir la grasa en el hígado. Una pérdida mayor, del 7% al 10%, parece mejorar complicaciones adicionales como la inflamación y la fibrosis. La clave reside en una pérdida de peso progresiva y constante, ya que los métodos drásticos o el ayuno severo pueden generar un estrés adicional en el órgano.

2. Adopta los principios de la dieta mediterránea

Este patrón alimenticio destaca por su capacidad para reducir la grasa hepática, incluso sin una pérdida de peso significativa. Rica en alimentos de origen vegetal y grasas saludables, la dieta mediterránea también beneficia condiciones asociadas al HGNA. Incorpore abundantes frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pescado y granos integrales. El aceite de oliva extra virgen debe ser su grasa principal.

3. Incorpora café a tu rutina

El café posee propiedades protectoras para el hígado. Estudios demuestran que su consumo habitual estimula enzimas hepáticas que combaten la inflamación y reduce el daño general en el hígado de personas con HGNA. La cantidad óptima se sitúa entre dos y tres tazas al día. La opción más saludable es el café negro, sin azúcares ni grasas añadidas.

4. Mantén una actividad física regular

El sedentarismo es un factor de riesgo para el HGNA. La actividad física contrarresta este efecto y mejora condiciones relacionadas como la obesidad y la diabetes. La recomendación general es realizar al menos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana, que se pueden distribuir en caminatas rápidas de 30 minutos cinco días a la semana.

5. Elimina los azúcares añadidos

Los azúcares como la fructosa y la sacarosa tienen un vínculo directo con el desarrollo y progresión del hígado graso. Productos como bebidas azucaradas, bollería industrial, dulces y cereales procesados son fuentes principales. Lea las etiquetas para identificar ingredientes como jarabe de maíz de alta fructosa, sacarosa o jugo de fruta concentrado.

6. Controla tus niveles de colesterol

El HGNA puede alterar el manejo natural del colesterol en el cuerpo. Para gestionarlo, limite el consumo de grasas saturadas (presentes en carnes rojas y lácteos enteros) y evite las grasas trans (en productos fritos y ultraprocesados). Las mismas estrategias de pérdida de peso y dieta mediterránea contribuyen a un perfil lipídico más saludable.

Mitos y realidades sobre el uso del aceite de ricino en la belleza Leer más

7. Considera un suplemento de omega-3

Los ácidos grasos omega-3, un tipo de grasa poliinsaturada, muestran beneficios para reducir la grasa hepática y mejorar el colesterol. Se encuentran de forma natural en pescados grasos, nueces y semillas. Consulte con su médico sobre la conveniencia y dosis de un suplemento.

8. Evita sustancias que dañen el hígado

El alcohol, incluso en cantidades moderadas, puede acelerar la progresión del HGNA. Además, algunos medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos herbales pueden sobrecargar el hígado. Siempre consulte con un profesional antes de tomar cualquier nuevo producto.

9. Consulta a tu médico sobre la vitamina E

La vitamina E, un antioxidante, puede ayudar a reducir la inflamación hepática en algunos casos específicos de HGNA. Sin embargo, su uso a dosis altas conlleva riesgos y solo debe considerarse bajo supervisión médica estricta para determinar si es adecuada para su situación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!