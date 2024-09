El hermano de Kate Middleton cuenta de su lucha contra la depresión

Su historia la plasmó en su libro Meet Ella: The dog who saved my life (Conoce a Ella: la perra que me salvó la vida)

Kate Middleton, la esposa del príncipe William, fue la típica joven popular en la universidad. Era atractiva, deportista y una estudiante brillante con buenas calificaciones. Su hermana Pippa, un año menor, siguió su ejemplo. En cambio, James, el hermano menor de ambas, de 37 años, enfrentó desafíos diferentes. Luchó con dislexia y un déficit de atención no diagnosticado durante su tiempo en el internado Marlborough, problemas que descubrió ya en la adultez. Además, vivió en la sombra de sus exitosas hermanas, lo que le resultó doloroso. Sus malas notas en bachillerato hicieron llorar a su madre y llevaron a su padre a cuestionar el valor de su costosa educación.

En su nuevo libro, Meet Ella: The dog who saved my life (Conoce a Ella: la perra que me salvó la vida), James comparte su historia. En la portada aparece con una cocker spaniel negra. No es una biografía típica, sino el relato de cómo superó la depresión. Según cuenta, su salvación no llegó a través de familiares, amigos o psiquiatras, sino de Ella, una perra que adoptó de un amigo en la Universidad de Edimburgo.

James expresa que sus padres tenían dificultades para hablar sobre su salud mental. Aunque lo apoyaban, temían que se volviera dependiente de los antidepresivos y se oponían a la terapia. “Los perros nunca me juzgaron”, afirma en su libro, que estará disponible en librerías el 26 de septiembre.

En 2017, a sus 30 años, decidió buscar ayuda profesional para sus problemas de salud mental. Ese fue el momento en que le diagnosticaron depresión clínica y TDAH. “Mis padres se sintieron incómodos al escuchar que me habían etiquetado como clínicamente deprimido”, cuenta el cuñado del heredero británico. “Para su generación, eso resultaba preocupante. La sociedad apenas empezaba a dejar atrás el estigma. Pero Kate y Pippa lo comprendieron”, añade. Sin embargo, fue Ella quien lo acompañó en sus sesiones de terapia cerca del Puente de Londres.

Ella, quien falleció en 2023 tras una corta enfermedad, fue un gran apoyo para el hijo menor de los Middleton, durante la boda de su hermana con Guillermo de Inglaterra. En sus páginas cuenta que el 29 de abril de 2011, cuando tuvo que leer un pasaje de la Biblia en la majestuosa abadía de Westminster ante cientos de invitados y miembros de la realeza, logró superar su dislexia gracias a la presencia de su perrita durante los ensayos.

