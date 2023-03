Gizella Greene: El arte de comer sano

En 2014, tras una década dedicada al trabajo corporativo, Gizella Greene renunció y se dedicó a viajar. Un libro, el clásico empresarial ‘Padre rico, padre pobre’ de Robert Kiyosaki, la animó a dar el paso que hasta entonces temía dar: emprender.

El tema lo tenía en mente hace años, desde que se volvió vegetariana. Quería un espacio destinado a promocionar la comida saludable. Así fue que en 2015, junto a su hermana Natalia, fundó Superfoods, una tienda de comida sana en Cumbayá que creció hasta incorporar una cafetería y un restaurante, una panadería de productos sin gluten y un área donde dictaba talleres de cocina vegetariana y vegana.

Sara Palacios “El arte sí es una necesidad primaria” Leer más

Hoy, ocho años después de convertirse en precursora de la comida sana en el país, Gizella, de vuelta en el mundo corporativo, lanzó ‘Primary Foods’, una plataforma digital enfocada exclusivamente en la educación y difusión de la comida saludable y su preparación.

“Si bien el mercado ecuatoriano es mucho más maduro que cuando empezamos, aún falta más difusión sobre cómo preparar productos como las semillas de cáñamo, la maca o la espirulina. La gente está muy interesada en aprender cómo comer bien y siento que esta es una apuesta necesaria”, comenta.

Señala que si bien productos como la quinoa, el amaranto o la leche de almendras han entrado con fuerza al mercado local, e incluso a las grandes cadenas de supermercados, aún es necesario romper estereotipos sobre la alimentación saludable.

“Me saca de quicio cuando escucho a la gente decir que comer sano u orgánico es caro. Es más cara una operación o tener que comprar un montón de medicamentos para contrarrestar los efectos de una mala alimentación. Comer bien es una inversión a largo plazo que haces en tu cuerpo y en tu futuro”, dice.

Es así, que la plataforma introduce el uso adecuado de productos como la moringa, el cranberry o la fruta de monje (Monk fruit) como endulzante.

La alimentación saludable es una inversión a largo plazo que haces en tu cuerpo y en tu futuro.

"Es una sorpresa grata que algunos de nuestros seguidores sean chicos jóvenes". Karina Defas

Una generación sana

Greene señala que entre la mayoría de usuarios de esta plataforma están quienes tienen intolerancia al gluten o la lactosa, y que buscan sustitutos y recetas con las que puedan experimentar, mujeres embarazadas que buscan comer sano y madres jóvenes que quieren alternativas para alimentar a sus pequeños.

A ellos se suman jóvenes que buscan productos adecuados para mejorar su dieta.

“Es una sorpresa grata que algunos de nuestros seguidores sean chicos jóvenes. Son la nueva generación de consumidores conscientes. Quieren saber que sus alimentos están libres de químicos, que pertenecen al comercio justo, que los productos que compran tienen empaques biodegradables. Es inspirador, porque significa que ese es el futuro de la alimentación en Ecuador”.

Paccari: Carla Barbotó, la quiteña que revolucionó la industria chocolatera Leer más

La experta en negocios añade que el país ofrece una amplia gama de superalimentos que entran al mercado cada vez con mayor fuerza. Entre estos están endulzantes como el agave, la leche de amaranto y el aceite de coco.

No obstante, considera que hay otros cultivados y procesados localmente que aún deben explotarse. “Me encantaría ver que se venda más macambo, el cacao blanco, la guayusa, que al momento solo se consume en té y en ciertas bebidas energéticas, y la leche de chocho, que es súper nutritiva”, dijo.

De la teoría a la cocina

Greene agrega que otro estereotipo sobre la alimentación saludable que aún debe romperse es que comer sano es feo.

“Siento que en Superfoods rompimos ese mito con platos como la fanesca vegana o el salteado de portobellos, o con nuestros postres”.

Pero con el fin de continuar contribuyendo con el cambio de paradigma, esta alista un libro de cocina enfocado en los superalimentos.

“Mientras más difusión haya, y más opciones para quienes quieren empezar en el maravilloso camino de la comida saludable, más pronto lograremos ir evolucionando nuestro mercado”, dijo.

Cara a cara

¿Cuál es su placer culposo?

Me encantan los postres. Quizás la parte más difícil de la alimentación saludable son los dulces, por eso he invertido tanto tiempo en encontrar postres sanos, sin gluten, sin leche y sin azúcar, pero que sean deliciosos.

¿Permite que su hijo coma golosinas?

Lo dejo probar de todo. Si quiere probar gaseosas o cachitos, lo dejo. Él decidirá qué le gusta y si es algo que no es muy sano, buscamos alternativas. Pero creo que de plano prohibir o restringir es pésimo y es contraproducente, sobre todo con los niños.

¿Qué tipo de ejercicio hace en su tiempo libre?

Me encanta trotar, pero no tengo el tiempo para hacerlo, entonces hago yoga y últimamente me he enamorado de la natación.

¿Es cierto que tiene más de cien libros de cocina?

¡Sí! Compro libros de cocina en cada país que conozco, y adquiero todos los libros sobre súper alimentos y cocina vegetariana y vegana que salen. Tengo una colección enorme, que me da un montón de ideas.

Personal