En una casa donde reina el blanco, el color y la alegría se la ponen los Tabacchi. Entre risas, quejas y bromas el hogar brilla por la presencia de sus integrantes, liderado por Francesco Tabacchi, (gobernador de la provincia del Guayas). Él aunque es una figura mediática tiene una familia de lo más cotidiana.

Es padre de tres hijos, Antonella (24), Francesco (20) y Alissa (13), a quienes quiere mucho, pero desde febrero del presente año adoptó un hijo más, la provincia del Guayas. A los cuatro dice que los trata por igual, es muy flexible y les da su tiempo, reconoce que también es mano dura, pero sin extremos.

“No creo en los castigos, uno tiene que enseñar con el ejemplo y debe ser comprensivo cuando los chicos comenten errores. Muchas veces me dicen y esto lo llevo al campo de la seguridad, veo varias propuestas (políticas) de hacer cárceles para castigar a los jóvenes. Yo creo más bien en darles oportunidades como abrir más escuelas”, lo dice mientras su mirada denota preocupación.

El bienestar de su familia y del resto de la provincia le hace tener días buenos y días malos. Consciente de que la paciencia es una virtud difícil de mantener, tanto en el trabajo como en la casa, hace lo posible por no perderla. “Con todo el mundo procuro estar de buen humor, es algo que me identifica como persona. Pero a veces me toca afrontar circunstancias complejas en la vida, por lo que la crianza de los hijos y el trabajo a veces es difícil poder balancearlo”, acota Francesco.

“Me encanta cuando ellos buscan estar conmigo". G7 PRO

El CAMPO = RELAX

Aunque los días complicados pueden irrumpir esporádicamente, en los buenos se puede encontrar a la familia Tabacchi en una hacienda compartiendo tiempo de calidad con la naturaleza y los animales. “El campo despierta algunos sentidos que no los despierta la ciudad. Tiene cosas mágicas como el contacto con la naturaleza. Mis hijos son la sexta generación de ganaderos en la familia. Ellos, mi madre y yo prácticamente hemos nacido en él. Entonces estar ahí nos lleva a un lugar de paz y tranquilidad. Cuando yo estoy fundido y cargado de trabajo con mucho estrés, por cosas que no he podido resolver suelo refugiarme en el campo”.

Esa sensación de bienestar que le otorga el campo también la experimenta cuando comparte la mesa con sus hijos y esposa. Sin importar qué tan ajetreado esté Francesco, los domingos se da tiempo para compartir no solo el alimento sino para conversar y ponerse al día de los acontecimientos recientes y así conectarse con ellos.

A esto le agrega la emoción que siente cada vez que sus hijos lo incluyen en sus actividades. “Me encanta cuando ellos buscan estar conmigo, sin que sea por obligación o un evento premeditado. Disfruto cuando me dicen ‘hagamos algo’”.

“Verlos sonrientes me hace feliz, no me gusta cuando están enojados o aproblemados”. G7 PRO

FRESCURA Y AYUDA MUTUA

Francesco Tabacchi disfruta de muchas cosas en la vida, pero nada lo llena de más satisfacción que ver a sus hijos felices. “Verlos sonrientes me hace feliz, no me gusta cuando están enojados o aproblemados”.

Él es un papá dispuesto a apoyarlos cuando necesiten de él, sin embargo, está consciente de que ellos tienen que por sí mismos resolver sus inconvenientes. Por eso, aunque los vea con mucho estrés no interfiere. “Me gusta que ellos resuelvan sus problemas, pero siempre estoy dispuesto a darles alguno que otro consejo”, expresa.

Reconoce que en la relación padre-hijo la enseñanza es mutua. De ellos aprende todos los días algo nuevo. Incluso asesoría a la hora de vestir. “Mi hijo me dice cámbiate y ponte esta camisa o me ayuda a ponerme la corbata, sobre todo cuando estoy apurado. Se aprende de ellos todos los días y más aprendo cuando tengo problemas con la tecnología. Ellos me dan tres vueltas y me aligeran los problemas. Todas las semanas me están apoyando con algo”.

El gobernador de la provincia del Guayas maneja cada día una copada agenda que se esmera en cumplir para beneficio de los ciudadanos, pero tiene presente que el tiempo con su familia es sagrado. Por eso aconseja a los padres ser parte de las distintas etapas de los hijos porque “los días pasan muy rápido. Uno ni se da cuenta y a la vuelta de la esquina ya los hijos están grandes. Por eso hay que darles atención desde ahora. Hay que aprovecharlos y ser flexibles con ellos y que tengan claro que a los chicos un poco de hambre y un poco de frío no les va a hacer daño”.