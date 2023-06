Los escaparates de las tiendas ya muestran opciones para papá y no podría ser de otra manera. Desde looks muy elegantes hasta casuales son parte del abanico de opciones para regalarle al rey del hogar.

A breve vistazo, los sets muestran prendas con corte muy moderno. Desde chaquetas, pantalones y camisas con un entalle espectacular hasta complementos como pines con diseños cool o medias estampadas de temáticas como Star Wars y más, se imponen para armar las combinaciones.

José Hidalgo, asesor de imagen, considera que “hoy en día, los padres tienen un mayor interés en cuidar su imagen y se debe al contacto con el internet o las redes sociales, ya que allí pueden conocer tendencias a un solo click”.

Asimismo, agrega que en su mayoría optan por prendas que además de estar a la vanguardia sean funcionales o versátiles para que combinen con todo. “Los accesorios empiezan a tener más protagonismo en los más jóvenes; desde bolsos, maletines, pulseras, anillos o gafas coloridas son usados, ya sea en momentos especiales o en el día a día”.

Si aún desconoce qué regalar a papá, no se complique. En SEMANA le mostramos outfits de diferentes estilos para acertar en esa celebración.

Los joggers y las camisetas polo son un 'must'. Alex Lima

Toque fashion

Para papás elegantes, el traje sastre será un acierto. Las corbatas y pañuelos en colores vibrantes, así como pines modernos, dan un plus al look. No olvide combinar zapatos y cinturón.

Si prefiere prendas informales, el jogger es la prenda clave. Ideal para lucir con camisetas tipo polo, puede agregar cadena, anillo y pulseras.