Entre el 'case' de Haylie Bieber, las gafas de azúcar y más

Forros de celular porta labial

Lip combos para unos labios envidiables Leer más

Hailey Bieber con su marca de productos de belleza Rhode ya lleva un año siendo tendencia con su línea de bálsamos para labios con tinta de color. Pero este 2024 ha tratado de llegar a la necesidad de sus clientes y ha diseñado un protector de teléfono que en su parte posterior tiene unos bordes que sirven para transportar con seguridad sus bálsamos sin problema. Tiene un costo de $35 y si lo quiere puede unirse a la lista de espera ahora. ¿Se animaría a comprarlo?

Gafas con un poco de azúcar

La marca coreana Gentle Monster lleva al pie de la letra su lema ‘belleza rara con toques de lujo’. Fiel a eso presentó su colección de gafas Jelly. Y aunque todas son el mismo modelo cada una tiene un diseño diferente en decoración, algunas tienen marcos con gomitas, de colores en degradado y las más llamativas son aquellas con azúcar como si de una gomita azucarada se tratase. A quién no le da antojos con solo verlas

Lee también: 4 formas de llevar las camisas de vestir

Inteligencia artificial en un labial

El futuro de la belleza está con Amorepacific Lipcure Beam. Este dispositivo fusiona el cuidado de los labios con el maquillaje personalizado gracias a su tecnología patentada. Equipado con un sensor de precisión en la tapa, detecta niveles de humedad y la condición de la piel. El aplicador en pincel emite una ‘luz visible’ que activa materiales que potencian el colágeno natural, crea una barrera hidratante y genera un tono personalizado. Además, este maravilloso producto ha sido galardonado por la mejor innovación en Salud Digital en CES 2024.

Ryan Gosling, Florence Pugh, Paul Mescal Getty Images

El blanco y negro reinó en los BAFTA

Burdeos son los tonos 'in' para el cabello Leer más

Los esperados premios británicos de cine y televisión no solo premiaron a las mejores películas y series de los dos lados del mundo, también nos dio una gran carga de atuendos, esta vez no coloridos sino en blanco y negro. Como el vestido floreado de Antonio Riva que vistió la cantante Sophie Ellis-Bextor o la actriz Florence Pugh quien utilizó un Harris Reed de terciopelo con un corset de brillos. Además los hombres, aunque no dejan de lado los trajes, cada uno llevó a escena algún distintivo como el del actor Paul Mescal con sus broches que aparentan suturas en la solapa o como prefirió Ryan Gosling vestido de inmaculado blanco con delicados bordes de color rojo en su saco.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!