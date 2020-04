Evita las deudas, reorganiza la economía familiar

Cómo manejar las finanzas en medio de la crisis a causa del coronavirus, es una preocupación latente de muchas familias y pequeños negocios. Quedarse en casa sin poder realizar con normalidad las actividades diarias puede causar ansiedad, principalmente al cuestionarse cómo se van a poder pagar las deudas previamente adquiridas y los gastos imprevistos del aislamiento.

Tres expertos nos explican qué medidas tomar en casa para poder superar esta situación por el bienestar físico y mental de todos.

Realidad nacional

Coronavirus en Ecuador: Una fundación ayuda con ‘telecuraciones’ de heridas Leer más

Antes de profundizar en el tema, es importante conocer que previo a la llegada de la pandemia a Ecuador, el país ya estaba económicamente afectado y vivía una crisis financiera. “A ese antecedente ahora se suma el impacto económico que se genera por la parálisis productiva de la mayoría de empresas, por tales razones las familias de todas las clases sociales se verán afectadas, sea en mayor o menor porcentaje”. Así lo detalla el economista Clarence Altamirano, quien además cursa una maestría en Administración de Empresas.

Oportunidad para aprender

Pero no todo es negativo. Sonia Vélez, máster en Finanzas y coach profesional, recalca que es importante ver el lado positivo de este momento de crisis y reconocer que es una forma de saber cómo accionar a futuro ante una dificultad económica por cualquier otro factor. “Las crisis son frecuentes sea cual fuese el motivo. Si no la tomó bien ahora porque no estaba preparado, es momento de aprender de esta experiencia”. Además, aproveche esta etapa para enseñar a los niños y jóvenes de la casa la importancia del ahorro y el buen manejo de las finanzas.

Tips

Te compartimos algunas recomendaciones que los profesionales dan a SEMANA para reestructurar los gastos en el hogar y sobrellevar estos días de la mejor manera:

Haz un presupuesto de mínimo tres meses en el que detalle sus ingresos y gastos prioritarios en alimentación, salud, movilización, educación, vivienda y servicios básicos.

No es momento de invertir en lujos o en productos innecesarios como un televisor o juego de muebles nuevos. Aunque al finalizar el aislamiento habrá más ganas de salir al cine, viajar o ir a bares, es preferible ahorrar ese dinero.

Es tiempo de replantear los objetivos familiares. Si pensabas adquirir una nueva casa o carro, tal vez este no sea el momento adecuado para hacerlo. Si ya tenías un valor guardado para la cuota de entrada, consérvalo como fondo de emergencia.

Los gastos en el hogar se deben repartir en partes iguales. Es más fácil cuando dos o tres personas, dentro de la familia, se dividen el pago de las deudas.

Cuide tu trabajo. No es oportuno pensar en retirarse de este al suponer que en algunos meses podrá encontrar uno nuevo. Probablemente existan menos oportunidades laborales.

Evita aplazar pagos pendientes a causa de hipotecas y tarjetas de crédito. A largo plazo, esto podría sumar una deuda más alta.

El ahorro debe tener énfasis luego de la cuarentena. Guarda mínimo el 10 % del sueldo mensual. Si ya cuentas con un valor ahorrado, destínalo en pólizas a corto plazo para que genere rentabilidad.

Ahorro en la cocina

Analiza qué frutas y verduras se pueden encontrar en mayor cantidad según la temporada internet

La alimentación es uno de los gastos principales de toda familia, pero en ocasiones, se suele gastar de más en este área, debido a una mala organización. Por eso, la nutricionista Daniela Guerra explica que para generar un mayor ahorro sin dejar de comer de forma saludable es importante crear un menú semanal para que antes de ir al supermercado, decidan en familia de manera realista qué comerán durante los próximos días en el desayuno, almuerzo y merienda. “De esa forma, puede hacer una lista de compras con los ingredientes netamente necesarios, y así no desperdiciar” menciona. Evita adquirir productos que no son nutricionalmente beneficiosos como bebidas azucaradas, golosinas o comida chatarra.

Además, analiza qué frutas y verduras se pueden encontrar en mayor cantidad según la temporada, de esa forma, su valor no va a ser excesivamente alto porque son de fácil acceso. Actualmente hay mucho plátano, manzana, tomate de árbol, verde y brócoli.

La experta también aconseja comprar al granel porque esta manera de adquirir los granos, frutos secos, semillas o cereales suele ser más económica. Es posible hacerlo tanto en supermercados grandes y pequeños.

Ya una vez que tengas todo en casa, usa la refrigeradora. “Si guardas los vegetales a temperatura fría se van a mantener en perfecto estado, incluso por 7 días. Puede congelar las frutas, las proteínas y los lácteos para usar sin problema luego de varias semanas”, acota Guerra.

Los emprendedores

Así debes aprovechar el coronavirus para vender por internet Leer más

El economista Cristóbal Lara, quien cursa una maestría en Administración de Empresas, detalla que en el caso de la mayoría de pequeños emprendedores “una vez que la epidemia haya dado una tregua y las actividades vuelvan a la normalidad de forma paulatina, ellos tienen un gran desafío en el manejo de sus finanzas”. Entre los consejos que Lara da están: observar el entorno económico y buscar nuevas fortalezas para una oportunidad de expansión, determinar prioridades, definir nuevos objetivos, establecer estrategias y evitar los gastos innecesarios para reinvertir la utilidad e incrementar el capital.

Es importante que sobresalga una constante motivación al personal que es parte del emprendimiento y exista la supervisión de cada actividad, para asegurarse que los recursos se utilizan de forma correcta.