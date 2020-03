No solo las pantallas nos están dejando ciegos

“Sufrir de miopía también tiene sus ventajas. Yo, por ejemplo, cuando no quiero ver a alguien, me quito los lentes y ¡zas! bloqueado en la vida real”. Los memes sobre este problema visual aparecen por decenas tratando de ponerle el toque gracioso a un mal que va en aumento.

El año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó de que se viene una epidemia (en 30 años, una de cada dos personas en el mundo será miope). Sí, el tiempo que pasamos expuestos a las pantallas, ya sea de los celulares, de las tabletas o de las computadoras, está haciendo que ver de lejos se nos haga cada vez más complicado. Pero no solo eso afecta.

Un estudio desarrollado por la asociación Visión y Vida, de España, y que fue difundido hace poco muestra otros factores que también inciden, como una alimentación no balanceada, nuestro poco apego al ejercicio o ciertos hábitos como fumar. El tipo de actividad que realizas e incluso tu nivel de estudios juega un papel importante en las estadísticas.

EXPRESO te muestra qué podría estarte dejando miope y qué opciones tienes para ver la vida con otros ojos.

A ejercitarse más.

Si eres de los que les gusta pelotear en la calle, tienes un 11 % menos de probabilidades de ser miope en comparación con aquellos que desde niños han sido sedentarios. En ese grupo de los que no hacen actividad física están los fanáticos a los videojuegos y aquí sí esas cifras se disparan: 7 de cada diez son miopes. La clave para ver mejor está en la niñez y en pasar más horas en el exterior (antes de los 10 años).

Deje el cigarrillo.

Aquí hay otra razón más para dejar de fumar. El estudio asegura que el tabaquismo se relaciona de una manera directa con el desarrollo de la miopía. Y si eres de los que se inició a temprana edad en este hábito, el riesgo es mayor. Así se evidencia que los que fuman desde chicos (entre los 10 y 14 años) son un 17 % más miopes que los que iniciaron a los 25 o 30 años.

El trabajo incide.

Los conductores no presentan los mismos males en la visión que quienes pasan ocho horas frente a las pantallas. Este problema de la refracción que se manifiesta cuando el paciente percibe borrosos los objetos lejanos es más común en este último grupo, en el 58,1 % de los casos, mientras que entre los profesionales del volante es del 14,3 %.

En los estudiosos.

4.Este problema afecta a un 26 % más de personas con estudios superiores (59,3 %) que aquellos que solo cuentan con educación primaria (33,3 %). Del mismo modo, los que son aficionados al estudio o a la lectura y dedican a ello más de siete horas diarias son un más miopes (64,1 %) que los que lo hacen menos de una hora diaria (49 %).

Faltan los chequeos.

El estudio, que se basó en una encuesta en España, mostró que entre los jóvenes hay descuido en cuando a una revisión de la salud de sus ojos. Uno de cada cuatro de los consultados se hace chequear cada tres años o más, pese a que reconocen padecer picor y enrojecimiento y que sienten que no ven bien. Los especialistas recomiendan que los niños sean sometidos a chequeos desde los primeros años de vida, para intentar al menos frenar el desarrollo de estas complicaciones visuales.

Coma más verduras.

No haber comido frutas y verduras en la infancia es un factor que influye negativamente en la visión, según este trabajo. Uno de los alimentos que no deben faltar en nuestros platos es la espinaca, que contiene gran cantidad de betacarotenos, que son indispensables para la formación de vitamina A. También están la lechuga, el apio, las acelgas, el melón, la zanahoria...

Las cifras.

La mitad de la población entre 18 y 34 años ya padece de miopía (seis de cada diez son mujeres), por lo que es importante tomar medidas de prevención y saber que así que como hay factores que pueden modificarse, existen otros que no, como la genética, que actúa cuando existen antecedentes de este problema en familiares de primer grado.

“Revise la medida de sus lentes”

Fabiola García, oftalmóloga

La miopía generalmente se detecta en edades tempranas. La revisión oftalmológica debe iniciar a los 3 años no solo para este problema sino para cualquier otro que pudiera presentarse, especialmente si hay antecedentes de ser una afección prematura. Es importante además que realice una revisión de la medida de los lentes. Si es muy alta, hágase ese chequeo cada seis meses; de lo contrario, cada año. En el caso de los niños, los primeros en detectar el problema son los profesores que notan que los pequeños no ven bien la pizarra y los derivan a Oftalmología. Es aconsejable que la cirugía refractiva láser se realice después de los 22 años y de preferencia con un déficit de 4 dioptrías.

Hay varias alternativas

Ignacio Ceballos, oftalmólogo

En los casos de miopía, una de las opciones es el uso de lentes, incluso los de contacto. Ahora que la tecnología ha avanzado en esta parte, su uso es recomendable en personas que no tienen la posibilidad de someterse a una cirugía por diferentes causas. Si su decisión es operarse, debe saber que es un procedimiento relativamente rápido que puede tardar unos minutos y la recuperación visual toma de 24 a 48 horas. Es seguro y eficaz. Tiene más de 20 años utilizándose, ahora con nuevas técnicas quirúrgicas. Para poder acceder a una cirugía, primero el paciente debe hacerse una serie de exámenes para determinar si no hay algún tipo de alteración a nivel de los ojos que no lo haga apto para la cirugía.