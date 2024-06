Un café con La India María: Alejandra Suárez, en su papel

Desde el primer momento en que La India María entró al restaurante, su presencia se hizo sentir. Con el inconfundible acento y vestimenta tradicional, comenzó a interactuar con los comensales, arrancó sonrisas y carcajadas con sus ocurrencias.

Durante la conversación con EXPRESIONES, confesó su amor por Ecuador, destacó la calidez de la gente y la belleza de los paisajes. Pero lo que más le llamó su atención fue la gastronomía, en especial el bolón. “Me fascina la bola de plátano, es como una fiesta en la boca”, dijo entre risas.

El ambiente en la cafetería era una mezcla de risas y curiosidad. Los clientes la veían de reojo y ella actuó con su buen humor.

¿Es cierto que se perdió en el camino a Ecuador porque siguió a un burro en lugar del GPS?

Es que yo no estoy acostumbrada a esas cosas. No sabía qué era eso del GPS. La gente me decía: ‘¿por qué no abres el Google Maps’, entonces traté de seguir la cordillera y llegué a Ecuador.

¿Qué es lo más loco que metió en su maleta para este viaje?

Ay... Esas cosas no se dicen. Bueno, es que mis calzones son bastantes grandes y aquí hace calor, entonces he tenido que cambiarlos por unos chiquitos que los compré aquí.

En Ecuador estamos en época de certámenes de belleza. Si le piden que participe en uno, ¿cuál sería su táctica secreta?

Uy... No me diga eso. Yo no tengo que ponerme ni sacarme nada. El niño Pablito dice que yo tengo una belleza exótica y azteca.

¿Cómo es la experiencia interactuando con sus fans ecuatorianos?

Son lindos. Nos ponemos a bailar, me gusta mover la cadera y la gente guayaquileña sí que baila. Les gusta cómo hablo y no sé por qué.

¿Cómo le explicaría a un político ecuatoriano la importancia del humor en su trabajo?

Eso de andar todo serio no es bueno. Sé que el trabajo de la política es bien difícil. Yo también fui presidenta, entonces le diría que es importante ver la vida desde otra perspectiva y que no todo es seriedad, también hay que darle paso al humor.

Si le dieran $ 1 cada vez que se mete en un lío, ¿sería millonaria o multimillonaria?

Sería multimillonaria. Es que a veces digo cosas que ni yo me doy cuenta y termino metiéndome en un problema. ¡Ay mamacita santa!

Si tuviera que elegir entre enfrentar a un toro bravo o a su suegra enojada, ¿qué escogería?

¡Al toro! Mi suegra es difícil de enfrentar y siempre termino perdiendo. Me quedo con el toro que a ese sí lo puedo domar, es como el marido.