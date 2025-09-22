En Francia se pone de moda pagar por asistir a bodas de desconocidos

En Francia, las bodas dejaron de ser eventos íntimos para convertirse en experiencias sociales abiertas a cualquier persona dispuesta a pagar por vivir el “sí, quiero” de desconocidos. La tendencia, que ha ganado fuerza desde abril de 2025, se popularizó gracias a la aplicación Invitin, una plataforma que permite a los novios vender entradas para su ceremonia y así financiar parte de los gastos del evento.

La propuesta ha generado debate en redes sociales y medios internacionales, donde se discute si esta práctica democratiza el acceso a celebraciones o convierte el matrimonio en un espectáculo. Lo cierto es que más de 1.500 parejas francesas ya han adoptado el modelo, según su fundadora Katia Lekarsi.

¿Cómo funciona Invitin?

La dinámica es sencilla: los novios publican su evento en la app, establecen un precio por entrada —que puede oscilar entre 100 y 150 euros y detallan lo que incluye la experiencia. En la mayoría de casos, los asistentes reciben acceso al banquete, música en vivo, barra libre y espacio garantizado en la fiesta.

Jennifer y Paulo, una pareja pionera en París, decidieron vender entradas a 130 euros para su boda. “Al principio nos parecía raro, pero después de ver los filtros de seguridad y revisar los perfiles, dijimos: ¿por qué no?”, comentó Jennifer, actriz de 48 años. Cinco desconocidos ya confirmaron su asistencia, elevando la lista de invitados a cien personas, según comentaron a un medio de comunicación español.

Nuevas conexiones sociales

Además del beneficio económico, algunos novios ven en esta tendencia una oportunidad para equilibrar la fiesta. La boda se convierte así en un espacio para conocer gente nueva, compartir culturas y, en algunos casos, iniciar vínculos románticos.

La app también ha captado la atención de turistas que buscan vivir una boda francesa sin necesidad de conocer a los protagonistas. Para ellos, es una forma de conocer tradiciones locales y disfrutar de una celebración auténtica.

La moda de pagar por asistir a bodas ajenas en Francia plantea nuevas formas de entender el matrimonio como evento social. Invitin, con su modelo de entradas abiertas, transforma la ceremonia en una experiencia compartida, donde el amor, la música y el banquete se disfrutan más allá del círculo íntimo. Aunque algunos lo ven como una extravagancia, otros lo consideran una innovación cultural que podría cruzar fronteras.

