Wedding painting en Ecuador: Jennifer Castro transforma bodas en experiencias únicas

El live painting o wedding painting se está abriendo paso poco a poco en Ecuador como una experiencia artística y diferente

Jennifer Castro, artista y productora audiovisual de 25 años, convirtió su pasión por el arte en un emprendimiento que transforma bodas y eventos en experiencias únicas. A través de ilustraciones en vivo, conecta con la emoción de cada invitado y convierte momentos especiales en recuerdos personalizados. Su proyecto 'Jegicaly' ha posicionado el wedding painting en Ecuador, ofreciendo una propuesta innovadora que une creatividad, técnica y sensibilidad en cada celebración.

Descubrió su pasión por el arte desde muy pequeña, cuando vendía sus primeras ilustraciones durante la infancia. Aunque con el tiempo se alejó de los pinceles, fue en su vida adulta cuando reconectó con ese mundo creativo. En ese proceso conoció a Danny, su profesor de dibujo, quien no solo la guiaría en el perfeccionamiento de su técnica, sino que más adelante se convertiría en su compañero de vida y de proyecto artístico.

Su relación no solo encendió otra vez su pasión por el arte, sino que también fue el impulso para crear contenido juntos. Durante unos tres años, Jennifer produjo alrededor de 150 videos para la plataforma digital SoyDanny.com, donde él ofrece cursos grabados de dibujo: desde lo más básico para principiantes, hasta técnicas de realismo e hiperrealismo con lápices de colores y grafito.

Jorge Rausch abrirá Origen en Quito: así será su primer restaurante en Ecuador Leer más

Con el tiempo se comprometieron, y fue entonces cuando surgieron nuevas ideas. Como pareja de artistas, decidieron que su boda tenía que reflejar quiénes eran, así que se propusieron una tarea muy especial: sin que nadie supiera, retrataron en caricaturas a cada invitado, pensando en sus rasgos, gestos y personalidad. Luego, colgaron todos los dibujos en un mural y grabaron las reacciones al descubrirse.

Si bien planear una boda ya es bastante complejo, personalizar estos detalles fue aún más desafiante. Pero para ellos, todo el esfuerzo valió la pena.

Esa experiencia le mostró a Jennifer el poder del arte para generar una conexión emocional, y fue la semilla de lo que hoy es su emprendimiento: @jegicaly

Una boda que inspiró una idea

Actualmente se dedica a hacer ilustraciones en vivo durante bodas y eventos. Cada dibujo se convierte en un recuerdo único que los invitados pueden llevarse a casa. “Cuando recibo la reacción de los invitados diciendo ‘wow, quedé igualito’, me llena de alegría. Esa conexión es la razón por la que hago lo que hago”, cuenta.

Empezar en este campo no fue fácil. En su primera boda tuvo que hacer casi 30 ilustraciones en tiempo récord, y con todos mirándola. Pero con cada evento fue mejorando su técnica, aprendió a trabajar bajo presión y a entregar resultados que sorprendieran y emocionaran.

Ilustraciones en vivo. Cortesía

En sus redes sociales muestra cómo transforma cada evento en arte, compartiendo tanto sus creaciones como el catálogo que ofrece a sus clientes. Además de los dibujos en vivo, también brinda la opción de realizar las ilustraciones con anticipación, permitiendo que los novios puedan incluir un mensaje personalizado en cada dibujo.

Ilustraciones en vivo. Cortesía

Un mercado que crece

“Esto tiene mucho futuro porque permite que los invitados participen de la experiencia, no solo la observen. Es arte con alma y con vida”, explica. Su visión ahora incluye no solo bodas, sino también eventos corporativos, cumpleaños y celebraciones de todo tipo.

Además de la parte artística, Jennifer tiene muy claro que vivir del arte también requiere entender el negocio. “Muchos artistas no saben cobrar su trabajo, y eso les impide crecer. Pero quienes se atreven a poner un precio justo y trabajan con confianza pueden vivir de su arte”, dice.

Su consejo es lanzarse incluso con miedo, aceptar los errores y aprender de ellos. “Hazlo con miedo, pero hazlo. Es mejor haber hecho algo que no haber hecho nada. Pretende ser la persona que quieres ser hasta que te conviertas en ella”, agrega.

Un proyecto que conecta y crece

Hoy, Jennifer ha logrado transformar su pasión en una empresa que ofrece experiencias artísticas únicas, capaces de emocionar y generar conexión. Aunque todavía son pocos los artistas que se dedican de forma exclusiva al wedding painting, cada vez más parejas buscan esta propuesta innovadora por la magia de ver cómo una obra cobra vida en tiempo real. Además de ser una propuesta innovadora y visualmente atractiva, ofrece un componente emocional: los asistentes observan el proceso creativo y pueden llevarse un recuerdo único.

¿Qué es el live painting o wedding painting?

El live painting o wedding painting es una tendencia artística que consiste en crear ilustraciones o pinturas en vivo durante un evento, generalmente bodas, fiestas o celebraciones especiales. El artista retrata escenas, momentos o personas en tiempo real, convirtiendo la experiencia en parte del espectáculo y, al mismo tiempo, en un recuerdo personalizado para los asistentes.

En el caso de las bodas, el wedding painting puede incluir:

Ilustrar a los novios durante la ceremonia o la recepción.

Dibujar a los invitados como recuerdo especial.

Crear escenas simbólicas del evento que luego se convierten en parte de la decoración.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO