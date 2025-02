Madelaine De Santis: "Una boda espectacular no tiene por qué ser carísima"

Fresca, espontánea y apasionada por lo que hace, la historia de Madelaine De Santis dio un giro inesperado entre cifras bancarias y vestidos de novia. "¡Dejame probar una idea que tengo con tu casamiento!", le dijo a su mejor amiga en 2019, y ahí comenzó todo. Lo que empezó como un pequeño proyecto de batas personalizadas terminó convirtiéndose en un emprendimiento.

"Yo trabajaba en la banca, pero por un recorte de personal me quedé sin trabajo. Y como soy de las que no se quedan quietas, dije: 'Voy a hacer algo que me apasione'", recuerda esta máster en Dirección Comercial.

Así nace Lena Brides (en honor a Elena, su segunda hija) que hasta el momento ha acompañado a más de 400 novias en todo el país y sus productos han viajado hasta bodas en España, México, Estados Unidos y Canadá.

En 2023, la vida le dio otro giro con la pérdida de su padre, pero en medio del duelo encontró una nueva motivación. Invirtió en una certificación como wedding planner en la academia Bodality en España y abrió su oficina en Guayaquil para atender a las novias

Allí no solo exhibe su famosa línea de batas, sino que también ofrece calzado personalizado hecho en Ecuador, accesorios decorados a mano y una colección de 250 vestidos de novia importados. Incluso, su madre es parte del proyecto, creando joyería y tocados para novias.

Con una energía inagotable por su agenda 2025, más aún en febrero (mes usual de pedidas de mano y bodas) Madelaine no solo viste a quienes van a contraer matrimonio, sino que las acompaña con el mismo cariño con el que empezó todo: como si estuviera ayudando a una amiga.

Wilson Andrade: “Los mariscos de Ecuador inspiran nuestra cocina” Leer más

La entrevista

¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra “boda”?

¡Emoción total! No importa si la novia es mi amiga o una desconocida, mi cabeza ya está pensando en tendencias, vestidos, detalles, recuerdos... Todo lo que puede hacer ese día mágico.

¿Febrero es una locura para quienes están en este negocio?

¡Totalmente! Salimos de la locura de diciembre y entramos en la de febrero. Encima, este año San Valentín cae sábado. Así que imagínate...Pedidas de mano, y también casamientos.

Si una novia te dice que se casa en tres días! ¿Qué haces?

Le separo fecha en el registro civil, organizo el vestido, consigo catering, decoración, maquillaje, peinado, sillas, mesas... Todo. Y en 24 horas tiene sus primeras fotos listas. ¡Boda exprés!

Hablemos de presupuestos, ¿por qué las bodas son tan caras?

Porque las quieren hacer caras. No hace falta gastar una fortuna para tener una boda espectacular. Es cuestión de estilo y buen gusto.

¿Cuánto puede costar una boda para 100 personas?

Depende de muchos factores, como el lugar, la decoración y el entretenimiento. Por ejemplo, una banda local de nivel medio puede costar alrededor de $3,000 por tres sets de 45 minutos. Si deseas un lugar VIP al aire libre, el alquiler básico sin decoración ni iluminación cuesta aproximadamente $1,800. Con lo necesario y algunos extras, una boda para 100 personas puede rondar los $17,000 o $18,000, y si se agregan artistas VIP, el costo puede superar los $20,000.

¿Vale la pena invertir esas cantidades en una boda?

Para muchas parejas, es una inversión emocional. El matrimonio, según la tradición religiosa, se realiza una sola vez y representa un sueño: una boda hermosa, un vestido especial, la entrada a la iglesia con un ser querido. Aunque algunos piensen que el dinero podría destinarse a una casa, lo vivido en la boda es una experiencia única. Nadie te quita lo gozado en tu boda.

¿Quiénes ganan más en la industria de las bodas?

El decorador es uno de los proveedores más cotizados, especialmente si también ofrece catering. Luego vienen los fotógrafos y videógrafos, quienes capturan los recuerdos de por vida.

¿Cuáles son las tendencias actuales en entretenimiento para bodas?

Las horas locas y los “cabezones” han quedado atrás. Ahora hay opciones como mirror party, cabinas de photobooth, audio guestbooks para dejar mensajes a los novios y estaciones de retratos instantáneos en blanco y negro. También han cobrado relevancia las barras de coctelería con opciones personalizadas y espectáculos con fuego o molecular mixology.

¿Qué sucede si los novios quieren organizar la boda por su cuenta?

Algunas parejas prefieren organizar su propia boda, pero el día del evento necesitan asistencia. Para ello existe el servicio de “wedding day”, que no es lo mismo que una wedding planner completa. La asistencia del día ayuda a coordinar todo, evitando que los novios, familiares o amigos tengan que encargarse de la logística durante la celebración.

¿Cómo se maneja el presupuesto cuando es ajustado?

Hay parejas que tienen un presupuesto limitado, como $10,000 para 150 invitados. Aunque parece difícil, se pueden hacer ajustes y priorizar ciertos elementos para lograr una celebración hermosa sin salirse del monto disponible.

¿Los novios suelen dudar antes de contratar a una wedding planner?

Sí, muchos piensan que encarece la boda. Sin embargo, al trabajar con una planner, los proveedores suelen ofrecer tarifas más bajas. Por ejemplo, un fotógrafo que cobra $800 podría reducir su tarifa a $650 si es recomendado por la planner.

¿Cuántas reuniones se requieren antes de cerrar un contrato?

Generalmente, en la primera reunión se conoce a la pareja y se presentan opciones. Luego se envía una propuesta detallada y en la segunda reunión se firma el contrato. A partir de ahí, se realizan reuniones con proveedores para definir cada detalle.

¿Cuál crees que es la clave para una boda bien planificada?

Organización y tiempo. Mientras más anticipación haya, más opciones de proveedores y precios se pueden considerar. Las bodas requieren una logística compleja y una red de proveedores de confianza para que todo salga perfecto.

En resumen, boda no tiene que ser sinónimo de “carísima”.

Exacto. Se puede tener una boda hermosa sin gastar una millonada. Es cuestión de cómo ambientas y organizas todo.

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!