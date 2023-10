Eleve sus looks con las botas

En el mundo de las botas no hay persona que no se vea bien con ellas. Su versatilidad es tal que puede usarlas para una aventura al aire libre hasta en las elegantes calles urbanas. Este calzado es el camaleón de moda definitivo que puede integrarse perfectamente en cualquier conjunto.

Para las pasarelas de Stella McCartney y Burberry estos zapatos fueron los que más llamaron la atención.

No te pierdas: Pinchos para el cabello: Así los puedes usar

Si usted se identifica como un creador de tendencias o alguien que busca agregar un toque de sofisticación a sus conjuntos, hay un estilo de bota para usted. Entre en un mundo de posibilidades ilimitadas y, con estos consejos, ayúdese a crear outfits vistosos, envidiados por cualquiera.

Botas bikers y riding internet

Broches que alegran tus looks Leer más

Riding Boots

Las botas de montar a caballo le dan un toque clásico y old money a sus conjuntos. Logre un look de inspiración ecuestre combinando botas de montar con leggings a medida y un blazer ajustado. También quedan maravillosas con faldas hasta la rodilla y un suéter acogedor para un look otoñal clásico. Elija las de colores neutros si opta por una apariencia atemporal y sofisticada.

Las biker

Con estas se puede conseguir un look atrevido si las combina con jeans ajustados y una chaqueta de cuero. Aquí no le tenga miedo a los accesorios, experimente con cadenas, anillos, pulseras y aretes metálicos.

Militares

Este modelo queda bien con una camiseta sencilla y vaqueros ajustados para conseguir un estilo urbano de inspiración militar. Si prefiere darle un ‘plus’ femenino construya su outfit con un vestido floral y chaqueta corta que arme su figura.

Te puede interesar: Moda: lo 'in' son las flats traslúcidas

Las cowboy (vaqueras)

Combínelas con un vestido de verano o shorts de cinturilla alta. A estas las puede combinar con sombrero y cinturón llamativo al estilo Western. Prefiéralas en tonos tierra y de labrados rústicos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!