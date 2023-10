Moda: lo 'in' son las flats traslúcidas

Con el regreso de las zapatos balerinas (flats) gracias a las pasarelas de Miu Miu, las casas de moda alrededor del mundo optaron por seguir la misma línea con ciertas modificaciones. De hecho los modelos no han variado mucho desde hace 10 años, pero lo que sí cambió fueron los tejidos.

Entre las variaciones está la utilización de las telas mesh (mallas), traslúcidas o cubiertas en diamantes de imitación. Una de las marcas que se ha vuelto viral por la producción de estos zapatos es Alaia.

"Si portas un estilo inclinado a lo romántico; minimalista o creativo", expresa la diseñadora de calzado Tati López, "esta nueva tendencia es sin duda perfecta para ti. Recuerda elegir las ocasiones adecuadas para usarlas; combínala con jeans rotos para una salida con amigas o con faldas hasta el tobillo para una cita nocturna".

La experta en tendencias de moda comparte algunos tips para crear los outfits ideales con este calzado.

El outfit perfecto

La experta recomienda no complicarse a la hora de elegir el atuendo ideal, ya que los flats estilo ballet fueron diseñados para ser adaptables. En su mayoría, se encuentran en colores neutros, es por eso que tienen la característica de ser versátiles.

Dígale no a los maratones

Aunque sean unos calzados bellísimos, no son muy cómodos si los vas a usar en caminatas prolongadas. Los flats tienen suelas delgadas y planas que no proporciona el soporte necesario para la columna durante largos períodos. "Sin embargo, si quieres estar con lo último de la moda y no morir en el intento, te sugiero usarlos en eventos específicos en los que el estilo sea relevante y puedas disfrutarlos sin preocupaciones", añade Tati.

Cuídalos

El tipo de superficie por donde camines es un factor que se debe tomar en cuenta. "Si hay tierra, césped o lluvia, los flats pueden no ser la elección más funcional, ya que podríamos terminar con los pies sucios", explica la diseñadora. Este calzado es delicado, pero le aporta elegancia a tu outfit. Por lo que es recomendable considerar el entorno donde los uses.

