Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Buenavida

Darlyn Torres
“Para Nada”, la producción musical corta de Darlyn Torres que marca un antes y un después en la escena nacional con folk popWeb

El folk-pop llega a Ecuador con la propuesta innovadora de Andréth

Con voz, guitarra e influencias del folk latinoamericano, Andréth busca abrir camino a un género poco explorado en el país

El ahora egresado de la Escuela de Artes Sonoras de la Universidad de Las Artes, Darlyn Torres, conocido artísticamente como Andréth, presentó como proyecto de titulación un EP de cuatro canciones en el género folk-pop, una propuesta poco explorada en Ecuador. Bajo la tutoría del docente Daniel Orejuela, el artista concibió su trabajo como un proyecto intertransdisciplinar, combinando investigación académica, composición, producción y ejecución.

RELACIONADAS

En un país donde géneros como el pop electrónico, el urbano y las baladas dominan la escena, Torres advierte que aún no existe un referente del folk-pop. Este estilo, derivado del folk estadounidense y consolidado en países como México, Colombia y España, encuentra en su EP titulado “Para Nada” una primera referencia ecuatoriana. Con voz y guitarra como protagonistas, el trabajo incluye arreglos con bajo, guitarra eléctrica, bombo andino, shakers, palmas, batería y pads.

Club de lectura UCSG

Bumerán: el espacio literario que conecta generaciones en la UCSG

Leer más

El concepto del folk pop y su intervención en latinoamérica

El concepto central del álbum aborda las emociones tras una ruptura amorosa: nostalgia, culpa, resentimiento y resignación, sentimientos que atraviesan las letras y la interpretación. Sin embargo, entre la impotencia por aquello que no resultó, también se cuela la esperanza de que lo próximo será mejor. 

Para lograr esa carga emocional, Andréth investigó sobre el folk estadounidense, la adaptación del folk-pop en Latinoamérica y la relevancia de la interpretación vocal y la guitarra, tomando como referencias a artistas como Kevin Kaarl, Alex Ponce y el grupo Morat.

El proceso de producción musical y sustentación

Las canciones fueron grabadas en Promaster Récords y en los estudios de la Escuela de Artes Sonoras en el MZ14 Centro de Producción e Innovación, con la masterización a cargo de Runnay (Bryan Pezo) y el diseño de portada por Santiago Torres. 

RELACIONADAS

“El resultado fue mejor de lo esperado: una mezcla de lo aprendido en la universidad con mi inspiración propia”, asegura el artista, destacando la calidad sonora alcanzada gracias al equipamiento disponible.

El día de la sustentación, confiesa, sintió nervios, pero también la satisfacción de culminar una etapa haciendo lo que más disfruta: componer, cantar, producir y mezclar. “Estoy agradecido con Dios por el talento y la pasión por este arte, con la Universidad de las Artes porque nos dio las herramientas para aprender y mejorar; con mi familia, mi enamorada y mis amigos, porque han sido un pilar en este camino; y con quienes escuchan mi proyecto artístico, porque apoyan mi música y me motivan a seguir lanzando más canciones”, subrayó.

RELACIONADAS

Con “Para Nada”, Andréth no solo cumple un objetivo académico, sino que aporta una nueva alternativa musical en Ecuador, marcando el inicio de un camino para que otros artistas se animen a explorar el folk-pop y expandan la diversidad cultural del país hacia públicos internacionales.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Emelec vs Barcelona SC: alineaciones, donde ver en EN VIVO y estadísticas del Clásico

  2. Juez investigado en caso Fachada enfrenta nuevo proceso penal: Esto se conoce

  3. La manda que unió a los vecinos de San Felipe por el amor canino

  4. Paro de transportistas en Quito: suspensión del servicio desde el 15 de septiembre

  5. El folk-pop llega a Ecuador con la propuesta innovadora de Andréth

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA: Gobierno promete pagos inmediatos a adultos mayores, "desde hoy"

  2. Comisión Anticorrupción denuncia a fiscal y a juez tras archivo de millonario caso

  3. Subsidio al diésel: transporte pesado pide derogar el decreto y anuncia acciones

  4. Érika Vélez se pronuncia tras su salida de MasterChef Ecuador: ¿qué dijo?

  5. Mike Albornoz, leyenda de la música ecuatoriana de los 80, falleció

Te recomendamos