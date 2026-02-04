¿Por qué el extractor de prensado en frío es mejor para obtener jugos verdes?

En los últimos años, el extractor de prensado en frío se ha convertido en un aliado frecuente en cocinas donde la alimentación consciente es prioridad. A diferencia de las licuadoras tradicionales, este tipo de extractor funciona a bajas revoluciones, lo que reduce la fricción y el calor durante el proceso. Esa diferencia técnica explica por qué muchos nutricionistas y especialistas en alimentación lo recomiendan cuando se trata de preparar jugos verdes.

El prensado en frío separa el jugo de la fibra mediante presión lenta. Este método ayuda a conservar mejor vitaminas sensibles al calor, como la vitamina C, y compuestos antioxidantes presentes en verduras de hoja verde, apio, pepino o jengibre. Además, el jugo resultante suele tener una textura más homogénea y una menor oxidación, lo que se traduce en un sabor más estable y una vida útil ligeramente mayor si se refrigera adecuadamente.

Ahora bien, una duda frecuente es: si ya se consumen ensaladas a diario, ¿tiene sentido sumar jugos verdes? La respuesta está en la complementariedad. Masticar verduras crudas aporta fibra insoluble, clave para la salud digestiva y el control del apetito. Sin embargo, los jugos verdes permiten una absorción más rápida de micronutrientes, ya que el organismo no necesita descomponer tanta fibra para acceder a vitaminas y minerales.

Estudios publicados en revistas como Nutrients señalan que una mayor biodisponibilidad de ciertos compuestos vegetales puede ser útil en personas con digestiones lentas, poco tiempo para comer o requerimientos nutricionales elevados. Eso no significa que los jugos sustituyan a las ensaladas, sino que cumplen una función distinta dentro de la dieta.

Datos a considerar:

El prensado en frío trabaja a menos de 80 revoluciones por minuto, frente a las miles de una licuadora convencional.

Menor generación de calor implica menor pérdida de enzimas y antioxidantes.

Los jugos verdes concentran micronutrientes, pero tienen menos fibra que una ensalada.

Consumir jugos no reemplaza comidas completas, sino que actúa como complemento.

La combinación ideal es ensaladas para la fibra y jugos verdes para una absorción rápida.

Otro punto relevante es la saciedad. Mientras la ensalada estimula la masticación y prolonga la sensación de llenura, el jugo verde puede funcionar como un refuerzo nutricional en el desayuno o a media mañana, especialmente en rutinas activas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en aumentar el consumo diario de frutas y verduras; cómo se integran -enteras o en jugo- depende del equilibrio y la variedad.

