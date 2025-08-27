¿El aceite de romero realmente estimula el crecimiento del cabello?

El aceite de romero puede favorecer el crecimiento capilar si se usa de forma constante en la rutina de cuidado del cabello

En el mundo del cuidado capilar, el aceite de romero se ha convertido en uno de los ingredientes más comentados gracias a su supuesta capacidad para fortalecer el cabello y estimular su crecimiento. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente funciona? A continuación, te explicamos lo que se sabe hasta ahora.

El aceite esencial de romero se extrae de una planta aromática de hojas alargadas y aroma amaderado. Su uso en la cosmética no es nuevo, pero en los últimos años ha cobrado protagonismo por sus beneficios sobre el cuero cabelludo y la fibra capilar.

Entre sus propiedades más destacadas están su acción antiinflamatoria, antibacteriana y antioxidante, lo que lo convierte en un aliado para aliviar la picazón, eliminar residuos acumulados y proteger el cabello frente a los daños ambientales.

Además, se ha observado que mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo cual favorece la oxigenación de los folículos pilosos.

Este proceso puede acelerar la renovación celular y estimular el crecimiento de un cabello más fuerte y grueso.

Por eso, muchas personas lo utilizan como alternativa natural para prevenir la caída capilar y promover la regeneración del pelo

Cómo usar el aceite de romero en tu rutina capilar

El aceite de romero es apto para todo tipo de cabello y se puede aplicar de distintas maneras.

Una de las formas más efectivas es mezclar unas gotas con un aceite portador -como el de argán o almendras- y masajear el cuero cabelludo unos 20 minutos antes de la ducha. También se puede incorporar a tu champú habitual o añadir directamente a tus productos de cuidado capilar post-ducha.

Si prefieres una opción ya formulada, existen en el mercado varios productos que incluyen aceite de romero como ingrediente principal, como aceites capilares revitalizantes, elixires y tratamientos reparadores semanales diseñados para mejorar la salud del cuero cabelludo y restaurar la vitalidad del cabello dañado.

