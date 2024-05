Dos Dos Dos Pizzería: El placer de los bordes tatemados

Una pregunta se vuelve fundamental: ¿hay alguien a quien no le guste la pizza? Deben ser muy pocos. De hecho, uno de los mejores planes en la vida es cuando un amigo dice: “¡Vamos por unas pizzas!” Algo tiene de especial ese alimento que nos llegó desde Italia y que ha tenido una serie de versiones según cada país. Pero viene enseguida la pregunta de cajón: “¿a cuál?” Otro dijo: “DOS DOS DOS”.

EXPRESO DOBLE llegó a este lugar, que es una de las pequeñas pizzerías de Quito que florecieron desde hace más de una década.

Es algo distinto. Queda en la calle Giacomo Rocca y José Bosmediano. A una cuadra del Consejo Nacional Electoral, en el norte de Quito. Si bien puede ser una zona de la vorágine urbana, esta calle sin salida nos separa de ese mundo. Y contribuye a ello el carácter rústico del local que lo hace acogedor.

No deja de ser encantador que en esta -y otras de Quito- haya una proximidad del comensal con el ‘pizzaiolo’ (pizzero). Estos sitios llegaron para ofrecernos una experiencia distinta a la que nos habíamos acostumbrado con las producidas en masa (ninguna expresión hay tan apropiada). ¡Qué bueno y qué bonito es mirar al pizzero lanzar la masa al aire, darle vueltas para que se estire y que quede perfecta y crocante!

Este es quizá el detalle que más cuida Sebastián Samaniego, el pizzero de DOS DOS DOS. La masa madre entra en funcionamiento cuando ingresa al pequeño horno. Controla previamente la temperatura: la base debe tener por lo menos 360 grados para que el producto salga con la textura que propone. No abandona el horneado, maneja técnicamente la pizza, la gira con cierta frecuencia y elegancia que resulta agradable mirar y está a la vista del público.

El resultado es encantador para aquellos que aman los bordes de las pizzas. Esa es una de las grandes diferencias entre quienes aman este plato: los que prefieren o los que rechazan los bordes. Para los primeros, ofrecerá un placer mayor, porque el punto de la cocción está “al borde”, al límite preciso, cuando lo quemado otorga sabor: el increíble gusto de lo tatemado, aunque en el mundo de la pizza lo llaman leopardado.

Fascina la variedad que ofrece DOS DOS DOS. Se puede comer las clásicas, como la Margarita, de jamón o pepperoni. Por si acaso, no hay la de piña. Aunque soy del bando de los que sostienen que “¡la pizza no va con piña!”, Sebastián dice que no tiene problema, pero que para él no corresponde solo agregar la piña, sino que debe darle alguna diferencia. Pero esta es una discusión sin fin y lo que vale es probar la experiencia de estas pizzas con carácter, de masa madre y variedades interesantes.

Sebastián es un habilidoso con la masa de la pizza. Si bien estudió alta gastronomía en el País Vasco, optó por manejar este plato italiano, al que conoce bien. Usó -eso sí- lo aprendido para poder aplicarlas a las pizzas, para que hubiera innovaciones sin que se perdiera el respeto a la tradición, que es algo sagrado para los italianos, que conquistaron el mundo con este plato amado por una inmensa mayoría de la humanidad.

Pizza de trucha

Este es uno de los platos poco imaginados y que son realmente sabrosos. ¿Una pizza con trucha? Bueno, en Argentina se come la pizza con anchoas. Y esta que ofrece Dos Dos Dos es algo singular, poco imaginado en las alturas de Quito. El sabor de la trucha ahumada combinada con el eneldo da una sensación de mar con ese toque perfumado de la hierba. Además, la acidez de los pickles da ese contraste necesario en cualquier plato. Es un sabor intenso de la pizza, algo memorable y sorprendente para el paladar.

Pizza de Trucha GUSTAVO GUAMAN

Pizza de pesto jalapeño

Esta es la preferida de los clientes, la que más piden. Y en serio, tienen mucha razón. Primero: es muy grato a la vista porque es algo distinto. El obvio predominio del verde por el pesto y el jalapeño, además del placer a la vista, da el gusto de esta audaz combinación. Va con mozzarella, stracciatella (que es un tipo especial de queso) y unos brotes y el perfume de la albahaca. Se encontrará con una pizza a otro nivel.

Pizza de pesto jalapeño GUSTAVO GUAMAN

Pizza de longaniza manaba

Esta fue mi preferida porque la longaniza de cerdo ahumado que trae de Manabí le da un sabor extraordinario, no solo al morder el embutido, sino que la grasa que emana durante la cocción inunda el queso, al pomodoro. Es, en realidad, una variación bien elegida de la pizza con salchicha, con salame o cualquier embutido. Lo interesante es que le corta la grasa con chimichurri. La combinación de estos elementos resulta algo extraordinario, en donde se siente la ecuatorianidad en un plato italiano. Si se fija en la foto, esos bordes, sin duda, serán una tentación aún mayor.

Pizza de longaniza manaba GUSTAVO GUAMAN

SERVICIOS

Dirección: Giacomo Rocca y José Bosmediano, a una cuadra del CNE.

Atención: De lunes a sábado (12:00 a 21:00) y domingos (12:00 a 16:30).

Seguridad: Cuenta con guardia y parqueadero propio del local.

Pedidos: Tienen un delivery personal (098 340 6861). También usan Rappi y Pedidos Ya.

Valor: La pizza más cara cuesta 13 dólares. Puede también encontrar otros platos.

