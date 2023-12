'Dormir' a las mascotas: ¿Cuándo se lo debe hacer?

La única alternativa para aliviar el dolor de una mascota que está sufriendo por causa de una enfermedad terminal es la eutanasia o muerte asistida. Tomar una decisión así es muy difícil. El tema es bastante cuestionado. Tras la partida de la mascota, su dueño pasará por un duelo similar a la pérdida de un familiar. Según el veterinario Javier Íñiguez, no en todos los casos se puede aplicar este procedimiento, al que muchos conocen de manera coloquial como ‘poner a dormir’.

Sobre todo, cuando llegan dueños queriendo desprenderse de sus perros porque han sufrido algún accidente (atropellos y sin movilidad en sus patas) o porque los aqueja una enfermedad que sencillamente no pueden o no desean costear.

”Todo depende del concepto de vida que tenga cada uno. Podemos aplicar la muerte asistida si vemos que ya no hay nada más qué hacer, aunque, siempre he dicho que mientras haya vida hay esperanza y por ello tenemos que agotar toda la mejor gestión”, asegura el médico.

Esta práctica no es solución para deshacerse de un perro o gato. Debe ser usada como la última alternativa cuando los animales tienen alguna enfermedad muy grave, pero jamás por asuntos de falta de dinero, espacio o tiempo.. “Se puede, pero no se debe aplicar el sedante que hará ‘dormir’ para siempre al animal, por ello se hará lo humanamente posible para salvarlo”, recalca el profesional

SEGUNDA OPORTUNIDAD

Evitar la eutanasia es el lema de organizaciones como Car-can, un centro de medicina alternativa en la capital mexicana que levantó la voz para que los animales tengan una segunda oportunidad y mejoren su calidad de vida. Car-can es un centro de rehabilitación pionero en el diseño y creación de terapias alternativas, sillas de ruedas, prótesis y férulas personalizadas para cada mascota.

Su fundador y director, el veterinario Javier Herrera, cuenta que emprendió esa clínica especial ante la necesidad de evitar la eutanasia en perros y gatos, que llegaban al consultorio veterinario con un diagnóstico desfavorable por discapacidad. “En dos décadas, somos pioneros en México en hacer sillas de ruedas y hacemos lo que requiera cualquier animalito que se encuentre en una condición de discapacidad”, indica.

NO ES LA SOLUCIÓN

Por su parte Shady Heredia, coordinadora de la fundación Fondo Animal y veterinaria asentada en Quito, indicó en una entrevista con EXPRESO, que la solución para erradicar la presencia de animales callejeros no es la eutanasia.

“Está comprobado por años que esta práctica no reduce la sobrepoblación. Solo es un parche para quitarnos la pena y limpiar la conciencia. Esto se propone sin ningún tipo de sustento, solo porque no se quiere ver y tratar el problema que no son los perros, sino las personas, que son quienes no tienen conciencia social ni educación”, aseguró.

Décadas atrás, este procedimiento era usado para ‘dormir’ a los perros que eran hallados en las calles. Su dueño tenía que acudir a las perreras para retirarlo y salvarlo de una muerte segura. Actualmente, esa práctica está erradicada en el país.

PROPUESTAS

Primero, si sabes que tu perro va a morir, dale un último paseo por los lugares que le gustaba visitar, el parque, la playa. Segundo, también puedes comprarle el alimento que tanto te pedía, un helado, una hamburguesa, una presa de pollo. Siempre y cuando pueda comerlo.

CONEXIÓN

Nunca lo abandones en el momento de su partida, quédate con él, ellos sienten y tu rostro será el último que vea. Cuando los perros son abandonados y tienen que ser sacrificados empiezan a buscar de su dueño.

