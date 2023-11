Hidrata y alimenta bien a tus mascotas durante el Fenómeno del Niño

Si bien es necesario que las personas tomen precauciones ante este evento climático, vale recordar que las mascotas también se verán afectadas, especialmente los perros, quienes además de lluvias, soportarán el calor sofocante. ¿Qué medidas poner en práctica en beneficio de esos peludos seres que ama? Al respecto, conversamos con la médico veterinaria Roberta Caputti, quien responde algunas inquietudes sobre el tema.

Hidratación, baño y cepillado

Ante los cambios bruscos de temperatura durante el Fenómeno del Niño, dice la veterinaria Caputti que es fundamental hidratarlos con agua fresca y limpia en todo momento. O con Eletrolítico Pet, específico para mascotas que se les puede suministrar en su día a día.

Recomienda mantenerles su frecuencia de baño dependiendo del tipo de mascota, pelaje o sensibilidades que tenga. Para épocas de lluvia aconseja cepillar su pelaje diariamente ya que el cambio trae también muda de pelaje. Si se hace con un cepillado adecuado a su tipo de pelaje, evitará no solo los enredos sino también los malos olores. Y si se moja con las lluvias, basta con secar sus orejas con una toalla, revisando el interior de las mismas para que no haya residuos de humedad ya que podría causar otitis.

Siempre buscar cepillos adecuados según el tipo de pelo (duro, suave, con doble capa), longitud y espesor. Por ejemplo, el pelaje de un Yorkshire no es igual al de un Shih Tzu, aparentemente ambos son de pelaje largo pero el Shih Tzu tiene doble capa mientras que el Yorkshire no y por eso es más sensible.

Póngales atención a sus queridos caninos Pixabay

Pelos y uñas cortas

Para combatir el calor, es preferible mantener el pelo de los perros bien corto, teniendo cuidado de no lastimar su piel al cortarlo demasiado. Y las uñas cortas para evitar que se enganchen en objetos y cause lesiones.

Verifique que esté al día con sus inmunizaciones. Vacúnelo contra la leptospirosis, ya que el evento climático puede aumentar la presencia de esta enfermedad transmitida por agua contaminada. Y contra la tos de la perrera.

¿Y la comida?

A criterio de la doctora Caputti, directora técnica de Ilianza, la nutrición de los perros debe mantenerse consistente, y ajustar la cantidad de alimento de acuerdo a su actividad física y a las condiciones climáticas. Durante el calor, es posible que los perros coman menos, por lo que debe estar atento y asegurarse de que sigan recibiendo los nutrientes necesarios.

Y cuando, por las lluvias, no se saque a pasear a las mascotas, se debe realizar un ajuste calórico dependiendo de la actividad del animal. En caso de tener mayor predisposición de sensibilidades cutáneas por la humedad, se recomienda hacerle el cambio a una nutrición específica que contenga una proteína hidrolizada de alta digestibilidad.

En esta etapa, los perros son más propensos a infestarse. Por eso, protéjalos con repelentes o productos antiparasitarios recomendados por su veterinario". Roberta Caputti, médico veterinaria

Parásitos y garrapatas

Durante el Fenómeno del Niño, debido a la humedad y las condiciones favorables para la reproducción de parásitos y garrapatas,

Las vitaminas, ¿son necesarias?

Si los alimenta con una dieta equilibrada no es necesario darles suplementos vitamínicos. Sin embargo, si tiene dudas de que estén recibiendo los nutrientes necesarios, es recomendable consultar con su veterinario.

Asi mismo existen suplementos de venta libre como Pelo&derme gold que son vitaminas completas con levadura de cerveza, biotina y omega 3&6, cada uno de sus componentes ayudan a restablecer la barrera cutánea y protegerla de alérgenos externos muy comunes durante épocas de lluvia.

Atento a las señales de 'golpe de calor' en su perro

Jadeo excesivo, salivación abundante, temblores, debilidad, vómitos, diarrea y, en casos más graves, convulsiones o pérdida del conocimiento. Si observan estos síntomas, es importante poner a la mascota en lugar fresco y buscar atención veterinaria de inmediato.

En la feria pasarán un día entretenido las mascotas y sus dueños. Cortesía

PET Fest 2023

En esta fiesta que se realiza por primera vez no solo se divertirán las mascotas sino sus dueños. Habrá actividades diversas para toda la familia. Desde exhibiciones caninas, concursos de mascotas, emprendedores, patio de comidas, show infantil, show musical y mucho más.

También habrá charlas sobre nutrición en cachorros, nutrición geriátrica para perros y gatos, grooming, bienestar animal en general, entre otros temas, que les va a permitir mejorar la calidad de vida de sus mascotas. Las conferencias estarán a cargo de Melissa Vélez, Denisse Caballero, Nathaly Toledo y Diego Spotorno.

La PET Fest Se llevará a cabo del 1 al 3 de diciembre en el Centro de Convenciones de Guayaquil, Expoplaza.

Entrada: $ 3,00. Horarios: Viernes 1 de diciembre: 16h00 a 20h00 (la inauguración será a las 17h00). Sábado 2 y domingo 3, de 10h00 a 20h00