En el aparato digestivo es normal la presencia de gases que pueden ser expulsados a través de la boca (eructo) o del ano (flatulencia). Sin embargo, cuando un gas intestinal se queda atrapado en la parte superior del abdomen, puede causar dolor intenso en el pecho. Al punto de que algunas personas temen que se trate de un ataque al corazón. ¿Cómo establecer la diferencia entre uno y otro? La doctora Christine Lee, gastroenteróloga de Cleveland Clinic, disipa algunas inquietudes al respecto.

LA CAUSA DEL DOLOR EN EL PECHO

Explica la doctora Lee que el gas intestinal es una mezcla de vapores inodoros, que incluyen oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno y metano. Durante su largo recorrido por el sistema digestivo el gas puede escapar rumbo al sur, lo que se conoce como pedo o flatulencia. O subir hacia el norte, lo que se denomina eructo. Este recorrido suele realizarlo sin problemas. No obstante, ese gas puede quedar atrapado. "Y si, por cualquier razón, no has podido expulsarlo desde abajo, puede viajar hacia el norte y terminar causando molestias en el pecho".



La prevención siempre es más fácil que el tratamiento. Si tu dolor en el pecho es una señal de enfermedad cardíaca, el resultado de un cáncer colorrectal o simplemente porque comiste demasiado brócoli, consulta inmediatamente con tu médico para un diagnóstico a tiempo".

Dra. Christine Lee, gastroenteróloga



LA INTENSIDAD DEL DOLOR, VARÍA

Aunque la experiencia del dolor varía en cada persona, entre los signos más frecuentes están: Sensación de presión u opresión en el lado izquierdo o derecho del pecho, dolor agudo y punzante en el pecho o en la parte superior del abdomen, hinchazón en el abdomen, pedos y eructos voluntarios o involuntarios.

Explica la gastroenteróloga que por lo general, los dolores ocurren cuando la persona ingirió: bebidas carbonatadas, como cerveza, gaseosas o refrescos; alimentos a los que es sensible, como productos lácteos o gluten; endulzantes artificiales; alimentos ricos en fibra, incluidos los suplementos de fibra; o por intoxicación alimentaria, especialmente si el dolor por gases va acompañado de fiebre, náuseas, vómitos o diarrea.

Si tiene problemas digestivos evite comer en demasía. Pexels

CÓMO DIFERENCIAR

¿Cómo saber si el dolor que se experimenta es de gas o un ataque al corazón? Aunque es difícil precisarlo. La mayoría de las veces, los dolores en el pecho causados por gases intestinales debido a comida aparecen después de comer o beber, y eructar o expulsar gases brinda alivio inmediato. Mientras que un ataque al corazón es mucho más grave.

Los signos de alerta de un ataque cardíaco pueden variar desde un dolor aplastante, dolor en el brazo, mandíbula, cuello o espalda, sudores fríos, acidez estomacal, dificultad para respirar, entre otros. "Podría compartir explicaciones de libros acerca de un ataque al corazón, pero desafortunadamente, eso no siempre es lo normal. Algunas personas no tienen dolor con un ataque al corazón. Otras, por ejemplo, podrían sentir un hormigueo en su brazo izquierdo", puntualiza Lee.

DÉJALO SALIR

La forma más directa de aliviar el gas atrapado es dejarlo salir, ya sea mediante eructos o gases. Para reducir las posibilidades de acumulación excesiva de gas y futuros episodios, es importante considerar reducir la cantidad de alimentos de difícil digestión de la dieta.

La mayoría de las personas expulsa gases entre 13 y 21 veces al día. Los gases que se eliminan por la boca se llaman eructos, a través del recto se llama flatulencia.

TRATAMIENTO

Los medicamentos que pueden ser útiles, bajo prescripción médica son, por ejemplo, la simeticona, que rompe las burbujas que retienen los gases para facilitar su eliminación y aliviar al malestar; el carbón vegetal activado, que absorbe las partículas del gas causante de las flatulencias; la enzima Alfa-D-galactosidasa, que rompe los azúcares de los carbohidratos y reduce el gas por la fermentación de alimentos en el intestino; o los suplementos de lactasa, para aquellos que sufren gases debido a intolerancia a la lactosa. El té de manzanilla es apropiado tomar debido a sus propiedades relajantes, antiinflamatorias, antiespasmódicas, y carminativas.

El brócoli y coliflor pueden provocar flatulencias. Pexels

PAUTAS PARA PREVENIR LOS ATAQUES DE GAS'

Intenta que las comidas sean momentos relajados; comer cuando estás estresado o apurado aumenta el aire que tragas.

Reduce de tu dieta la cantidad de alimentos difíciles de digerir. O la frecuencia con la que come frejoles, brócoli, col, cebolla, ajo, productos lácteos y alimentos que contienen edulcorantes artificiales.

Disminuye la cantidad de bebidas carbonatadas en tu dieta, incluidas las gaseosas, refrescos y cerveza.

Minimiza el aire que tragas evitando el uso de pajitas para beber. No fumes, limita el chicle y reduce el tiempo de conversación mientras comes.

Coméntale a tu médico los medicamentos que estás tomando para así descartar que alguno de ellos esté contribuyendo a las formación de gases.

Mantente hidratado y defeca con regularidad para limitar la acumulación de bacterias productoras de flatos.

Realiza ejercicio con regularidad y evita el sedentarismo para mantener tu tracto digestivo en movimiento.

¿CUÁNTOS AL DÍA ES NORMAL?

La mayoría de las personas expulsa gases entre 13 y 21 veces al día. Aquellos que se eliminan por la boca se llaman eructos, a través del recto se llama flatulencia.La mayoría de las veces el gas no tiene olor. El olor proviene de las bacterias en el intestino grueso que liberan pequeñas cantidades de gases que contienen sulfuro, según la enciclopedia Medlineplus.

