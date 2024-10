Desodorantes: adiós a los químicos, ¡hola a lo natural!

El desodorante es uno de los productos que todos utilizamos diariamente para evitar la sudoración y el mal olor en las axilas. Sin embargo, ¿alguna vez ha dedicado un par de minutos para revisar la lista de ingredientes con los que está elaborado? Aluminio, parabenos, ftalatos, triclosán y otros químicos (difíciles de pronunciar), se encuentran frecuentemente en estos productos comerciales. Es por esto que, cada vez surgen nuevas opciones más naturales, con el objetivo de cuidar la salud de los consumidores y ser respetuosos con el medio ambiente.

A continuación, conozca más detalles sobre los desodorantes naturales, sus beneficios y cómo logran ser efectivos sin incluir ningún tipo de químico.

¿Cómo se elaboran?

Sebastián Troya, es un ecuatoriano que en 2018 creó Lulë, un emprendimiento local que nació con el objetivo de elaborar un desodorante en barra que no manche de amarillo las camisas. Actualmente, la marca ofrece seis opciones de desodorantes naturales y Troya explica que para elaborarlos, utiliza extractos de ingredientes naturales que neutralizan el mal olor y, aunque no eliminan por completo el sudor (al no bloquear los poros), lo controlan. Entre los ingredientes se encuentran:

Manteca de karité: Poderoso humectante que hidrata la piel y le da una textura suave.

Té verde: Tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y ayuda a la eliminación de radicales libres.

Romero: Cuenta con un alto poder antioxidante y tiene propiedades antimicrobianas.

Aceite de coco: Inhibe el crecimiento de bacterias, protege la piel contra radicales libres y tiene propiedades humectantes.

Calatoria: Es un hidratante que favorece la queratina natural de la piel.

Tomillo: Se utiliza por sus propiedades que tonifican y purifican la piel.

Trigo: Favorece la humectación de la piel.

Canela: Tiene poder antimicrobiano y astringente.

Malva: Planta medicinal conocida por sus propiedades antiinflamatorias, que ayuda a reafirmar la piel.

La dermatóloga María Fernanda Carvajal también explica que el bicarbonato de sodio es un ingrediente natural comúnmente usado en la elaboración de este tipo de productos. “Con el bicarbonato de sodio podemos hacer un desodorante de forma casera porque es antimicrobiano. Algunas personas lo mezclan con almidón de maíz y otros aceites esenciales con propiedades antibacterianas, lo que ayuda a enmascarar el mal olor”, añade. Troya afirma que los desodorantes naturales ofrecen 24 horas de protección asegurada, pero recomienda reaplicarlos antes de realizar actividad física.

La piedra de alumbre: otra opción eficaz

La dermocosmiatra Allison Romo, creadora de Roots Cosmética Natural, detalla que la piedra de alumbre es un mineral natural que también puede reemplazar los desodorantes comerciales, ya que no contiene ingredientes químicos o tóxicos. Es ideal para pieles sensibles o que tienen alergia a los desodorantes comerciales, controla el exceso de sudor y es antibacteriana, ayudando a eliminar el mal olor. “Al ser una piedra sólida, su uso reduce la necesidad de envases, lo que contribuye a disminuir la cantidad de plásticos que terminan en los vertederos y océanos. Su durabilidad es de varios meses, lo que significa menos productos desechados”, explica.

Para utilizarla, primero debe mojar ligeramente la piedra de alumbre con agua. Luego, debe frotar la piedra suavemente sobre la piel limpia y seca (especialmente en las áreas donde suele sudar más) y, finalmente, dejar que la piel se seque al aire antes de vestirse. Tiene una vida útil de más de un año y debe guardarse en un lugar seco para evitar que se disuelva. “Si la naturaleza nos ofrece una alternativa 100% natural, eficaz, durable, amigable con el medio ambiente y fácil de usar… ¿Por qué no probarla?”, recalca Romo.

El porqué del rechazo a los químicos

Carvajal comenta que los desodorantes naturales se diferencian de los comerciales porque no utilizan ciertos químicos que cada vez se recomienda evitar. Algunos de ellos son:

Aluminio: Este compuesto crea una capa temporal sobre las glándulas sudoríparas, bloqueando la liberación de sudor. Sin embargo, puede irritar la piel y se investiga su posible relación con el alzhéimer (en hombres) y el cáncer de mama (en mujeres).

Triclosán: Es un agente antimicrobiano o antibacterial que, en 2016, fue prohibido en los jabones por ser tóxico para el organismo. Aun así, se encuentra en productos como pasta de dientes y desodorantes.

Ftalatos: Ayudan a que las fragancias artificiales duren más tiempo, pero generan preocupación por posibles efectos negativos en la salud, especialmente en el sistema endocrino.

Parabenos: Evitan el crecimiento de bacterias y hongos en los productos. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos ha encontrado este compuesto en tumores de mama, aunque no hay pruebas concluyentes de que sean causantes de cáncer.

La mirada médica

La doctora Carvajal, diplomada en dermatoscopia y en oncología cutánea, indica que estas opciones son válidas y útiles para las personas que quieren optar por una línea más natural. Además, aconseja su uso especialmente a quienes tienen dermatitis de contacto, ya que las sales de aluminio presentes en los desodorantes comerciales pueden irritar la piel.

La experta subraya que es recomendable probar diferentes opciones para ver cuál funciona mejor, ya que no todos son efectivos para todas las personas. “Los microbiomas son distintos. El mal olor depende de las bacterias que cada uno tiene y eso varía según el sexo, la edad y los hábitos alimenticios”.

¿Desde qué edad se recomienda usar desodorante? Carvajal indica que el mal olor surge durante la pubertad, y es en ese momento cuando se puede introducir este producto en la rutina diaria.

Impacto en el medio ambiente

Además de sus beneficios para la piel, los desodorantes naturales también destacan por su impacto positivo en el medio ambiente. Tanto Lulë como Roots Cosmética Natural optan por envases reutilizables, reciclables o elaborados con materiales biodegradables. Se enfocan en evitar el uso de plásticos de un solo uso o aerosoles, nocivos para el planeta. “En Ecuador se venden más de 20 mil desodorantes al mes. Hay un mercado creciente de personas de todas las edades que prefieren comprar las recargas de desodorantes, reduciendo así la contaminación causada por envases desechables”, dice Troya.

