Cómo manejar las deudas de tarjetas de crédito: consejos efectivos para reducirlas

El uso de las tarjetas de crédito se ha vuelto una práctica común en la vida diaria. Esta herramienta financiera ofrece flexibilidad y conveniencia, pero también puede convertirse en una trampa si no se utiliza con cuidado. Aunque puede ser un aliado estratégico para gestionar gastos o apalancar negocios, en muchas ocasiones los usuarios cometen errores que los llevan a acumular deudas difíciles de pagar. Uno de ellos es “asociar la palabra crédito con gratis. Nuestras finanzas se resumen en pagar con débito ‘lo que sí tengo’ y con crédito ‘lo que no me alcanza’. La tarjeta de crédito es dinero que el banco me está prestando, por lo tanto, debo pagarlo; de lo contrario, comenzará a generar intereses”, explica Ivanna Jones, asesora de finanzas personales.

(SIGUE CON: ¿Por qué Suiza afirma que está revolucionando la industria del chocolate?)

Impacto del queso en la memoria: hallazgos prometedores para combatir la demencia Leer más

Al no tener una correcta planificación financiera, muchas personas caen en la trampa del sobreendeudamiento, afectando su bienestar económico a largo plazo.

“La tarjeta de crédito es una herramienta financiera creada para que las entidades financieras conozcan cómo me comporto con el dinero ajeno”, dice la experta. Es decir, es una forma de demostrarle al banco cuán confiable puedo ser, para que en el futuro evalúen si soy o no apta para obtener un crédito automotriz o hipotecario.

Por estas razones, es primordial manejar bien las finanzas. Si usted siente que se está ahogando en deudas, probablemente necesite una mejor planificación financiera. A continuación, se presentan pautas para equilibrar mejor sus finanzas.

¿Cómo salir de deudas de las tarjetas de crédito?



La experta aconseja dos formas efectivas de manejar sus deudas:

Método bola de nieve: Priorice el pago de deudas de menor a mayor, concentrando capital en la deuda más pequeña. “Eso hará que salga de esa primera deuda de manera rápida y le motivará a seguir con la siguiente, con menos carga mental y este factor motivacional de que si ya pudo con la primera puede con la siguiente”.

Método de interés: Priorice las deudas con mayor interés, destinando más capital a la deuda más cara mientras paga los mínimos en las demás. “Salir de esta primera deuda le va a tomar bastante tiempo pero sin duda ahorrará más dinero”.

RELACIONADAS El impacto del café en personas mayores de 60 años

¿Cómo mantener un buen historial crediticio?



No llegue al tope de su tarjeta: Si constantemente está llegando al cupo límite y paga su tarjeta completa, le conviene pedir un aumento de cupo. Deje de pedir o aceptar tarjetas: Porque está autorizando a la entidad financiera a revisar su historial crediticio y eso no es bueno. No se recomienda tener más de 2 tarjetas de crédito. Controle los diferidos: Pregunte siempre cuál es la cuota mensual a pagar en el diferido porque esa cuota definitivamente estará incluida en su mínimo a pagar. Revise siempre su estado de cuenta: Empiece a ser consciente de sus gastos, dónde está poniendo su dinero, revise que puede anular o disminuir, si hay consumos replicados o no reconocidos. Mírelo como un método de pago adicional: Así como el efectivo, con la ventaja de que genera beneficios como acumulación de millas que puede canjear por viajes, experiencias y más.

Yo siempre le digo a mis clientes, cuando se trata de nuestras finanzas, sacamos de contexto la palabra ‘mínimo’. ¿Qué pasaría si haces el mínimo esfuerzo en tu trabajo? ¿Qué pasaría si haces el mínimo esfuerzo en una relación? Entonces, ¿por qué cuando nos llega el estado de cuenta creemos que lo correcto es pagar el mínimo?

Ivanna Jones Fundadora de Me di cuenta y experta en finanzas personales



Preguntas frecuentes sobre las tarjetas de créditos y las deudas

¿Cuánto del límite de crédito es recomendable usar para evitar sobreendeudarse?

Estas son las cinco cosas que puedes hacer con tu dinero Leer más

Una persona no debería endeudarse por más del 30 % de sus ingresos. Ese sería un porcentaje sano. El límite se obtiene dividiendo el total de sus deudas para el total de sus ingresos y se multiplica por 100.

¿Cómo puede impactar el pago mínimo en la acumulación de deudas a largo plazo?

El mínimo solo se paga en emergencias. Casi un 30 % del mínimo son solo intereses. Si solo paga eso, le aseguro que nunca terminará de pagar su deuda.

¿Es mejor pagar las deudas de una sola tarjeta o de varias al mismo tiempo?

Siempre va a tener que cumplir al menos con el mínimo de todas sus tarjetas, si no el tema de los intereses empeora.

¿Cuáles son los beneficios de consolidar deudas y cuándo debería considerarse?

Puede obtener una deuda más ‘barata’ o con mejores condiciones de pago. No es algo que recomiendo, pero hay personas a las que les da paz mental tener un solo compromiso de pago. En ese caso, considérelo únicamente cuando esté comprometido con el plan de salir de deudas y no va a seguir utilizando sus tarjetas.

¿Qué papel juega la tasa de interés en la gestión de deudas de tarjetas de crédito?

La tarjeta de crédito es una deuda de consumo con una de las tasas de interés más altas, y la gente suele usarla para gastos en lujos como salidas a comer, compras, suscripciones y viajes. Endeudarse por lujos resulta caro. Además del interés de financiamiento, si no pagas ni siquiera el mínimo, se generan costos adicionales como el interés por mora y la gestión de cobranzas, que aumentan con el tiempo. Ignorar una deuda de tarjeta de crédito puede hacer que crezca rápidamente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!