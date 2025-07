Descubre el horario ideal para regar tus plantas y potenciar su crecimiento

Cuidar de las plantas puede parecer una tarea sencilla, pero lograr que crezcan sanas y fuertes requiere atención a detalles que a veces pasan desapercibidos. Uno de los más importantes es el momento del día en que reciben agua. No se trata solo de cantidad, sino de elegir la hora adecuada para que aprovechen al máximo la hidratación y no sufran por exceso o falta.

Muchos jardineros domésticos riegan cuando pueden, pero la ciencia muestra que el horario sí importa. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard destaca que el riego en la mañana permite que el agua llegue a las raíces antes de que el sol se intensifique, lo que reduce la evaporación y mejora la absorción. Además, ayuda a prevenir hongos y enfermedades, ya que las hojas tienen tiempo para secarse durante el día.

La Universidad de Reading, en Reino Unido, también examinó el impacto del calor en el riego durante olas de calor y concluyó que el agua aplicada temprano —antes de las 10 a. m.— se mantiene más tiempo en el suelo y evita el estrés hídrico. Este consejo no solo aplica a climas extremos; incluso en estaciones templadas, seguir esta pauta puede marcar la diferencia.

Mañana sí, noche mejor que tarde

Cuando no es posible regar en la mañana, los expertos recomiendan hacerlo al anochecer, una vez que la temperatura haya bajado y el suelo no esté caliente. Según un artículo publicado por la Universidad Estatal de Dakota del Norte, regar a media tarde puede provocar que el agua se evapore antes de alcanzar las raíces, lo que no solo desperdicia recursos, también impide que la planta obtenga la hidratación que necesita.

Eso sí, el riego nocturno tiene un riesgo: si el follaje permanece mojado durante toda la noche, hay más posibilidades de que aparezcan hongos. Por eso se sugiere usar métodos de riego directo al suelo, como mangueras con boquilla de bajo flujo o sistemas de goteo, que evitan mojar las hojas.

Fluoruro de estaño en pastas dentales: Síntomas de alerta y qué hacer según experta Leer más

Otros factores que debes considerar

La mejor hora no es el único aspecto a tomar en cuenta. El tipo de planta, la estación del año, el tipo de suelo y la ubicación (interior o exterior) también influyen. Por ejemplo, las macetas se secan más rápido que los jardines a nivel del suelo, así que podrían necesitar agua con mayor frecuencia. Y en verano, incluso si riegas por la mañana, puede ser necesario un refuerzo por la noche si el calor ha sido intenso.

También es útil revisar el suelo con el dedo: si los primeros dos o tres centímetros están secos, es momento de regar. Esta técnica, aunque simple, sigue siendo una de las más efectivas según investigadores de la Universidad Estatal de Dakota del Norte.

Si quieres que tus plantas crezcan fuertes y saludables, empieza por cambiar la hora en que las riegas. Aplica el agua temprano en la mañana, o al anochecer si no puedes antes, y asegúrate de evitar mojar las hojas cuando lo hagas. Lo que parece un simple cambio de rutina puede hacer que tus plantas se vean mucho más verdes, florezcan más y resistan mejor el calor.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!