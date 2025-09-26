Descubre el té de matcha: el nuevo favorito que desafía al café

Este té verde en polvo, cada vez más popular como alternativa al café, contiene antioxidantes que ayudan a prevenir el cáncer

Prevenir un diagnóstico de cáncer es un objetivo de salud clave para muchas personas, y lo que consumimos puede influir de manera significativa. El matcha, un tipo de té verde y alternativa popular al café, ofrece beneficios potenciales en la prevención del cáncer, según expertos y estudios recientes.

Michelle Patidar, superviviente de cáncer y especialista certificada en nutrición integrativa y recuperación oncológica, explica que las hojas de matcha se cultivan a la sombra antes de la cosecha, lo que incrementa su contenido de clorofila. Posteriormente, se muelen hasta convertirlas en un polvo fino.

Durante varias semanas antes de la recolección, las plantas se cubren parcialmente con mallas que bloquean la luz solar directa, un proceso que potencia nutrientes y suaviza el sabor de las hojas. "Al consumir matcha, ingieres la hoja completa, rica en polifenoles como las catequinas, potentes antioxidantes que protegen las células del daño y aportan fibra", señala Patidar.

Incorporando matcha a tu dieta

El matcha es una excelente alternativa al café: aporta más cafeína que el té verde, pero sin generar la ansiedad que suele causar el café. Puede prepararse con leche de almendra o coco y endulzarse con jarabe de maple natural. Además, puede añadirse a recetas como helados caseros mezclando leche de coco, vainilla, matcha y fruta fresca.

Patidar recomienda elegir matcha orgánico, libre de pesticidas y evitar azúcares o cremas que cancelen sus propiedades saludables. "Entre más nos alejemos de alimentos ultraprocesados, mejor será nuestra salud", concluye.

Beneficios clave del matcha en la prevención del cáncer

Reducción del riesgo de cáncer: Estudios, como el realizado en 2018 por el Biomedical Research Centre de la Universidad de Salford, muestran que el consumo regular de té verde, especialmente matcha concentrado, puede disminuir el riesgo de cáncer de mama, ovario, pulmón, cérvix, próstata y páncreas.

Detoxificación y protección del ADN: La clorofila ayuda a eliminar toxinas dañinas y protege el ADN de posibles daños.

Propiedades antiinflamatorias: Los antioxidantes neutralizan los radicales libres, reduciendo la inflamación crónica, un factor vinculado al desarrollo del cáncer.

Inhibición del crecimiento de células cancerosas: EGCG, un tipo de catequina presente en matcha, puede interrumpir señales necesarias para el crecimiento tumoral y promover la muerte programada de células cancerosas sin afectar células sanas.

Prevención de angiogénesis: Impide la formación de nuevos vasos sanguíneos que los tumores necesitan para crecer y propagarse.

Otros beneficios: Mejora la función inmunológica, la sensibilidad a la insulina y la función cerebral, especialmente con la edad.

