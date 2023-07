Solo habían pasado 48 horas desde que Delary Stoffers (23) recibió la corona de Miss Ecuador 2023 y ya demostraba a SEMANA por qué era merecedora de este título.

En medio de una pista de avionetas, y con el fondo del atardecer, la guayaquileña empezaba a posar ante el flash de la cámara dejando ver muchas de sus cualidades, entre esas, su elegancia.

En exclusiva, nos mostró su estilo como reina de belleza, y asimismo reveló las claves de su look diario, el cual ha pasado por una transición desde su etapa de modelo. Además, nos detalló cómo manejará su imagen para representar al país en el tan esperado Miss Universo, que será en El Salvador.

Al día con las tendencias

Con 1,81 m de estatura, su caminar lleva la actitud de una mujer que marca presencia. Su descendencia holandesa, por el lado paterno, y ecuatoriana, en el materno, se ven reflejadas en su imagen.

“Esa fusión que tengo de mi papi con mi mami, hace que muchos se pregunten de dónde soy... Algunos incluso han pensado que soy asiática”, dice entre risas y agrega: “Creo que mis rasgos son los que hacen la diferencia. Y el mundo de la moda o la belleza siempre busca lo diferente”.

A los 15 años empezó a modelar a nivel local y no tardó tiempo en ir al exterior. A los 17 ya había firmado con la agencia internacional Elite Model, de Nueva York, donde vivió un mes y pudo perfeccionar técnicas a través de los editoriales fotográficos.

Eso sirvió para que a su regreso demuestre su potencial y sea parte de las campañas de moda de Fabrizio Célleri, Patricia Klein, Mónica Campaña, Alex Franco, Renata Merchán, entre otros diseñadores.

Modelar las prendas la hizo ser más curiosa por conocer el pulso de la moda. “En esta profesión siempre estás al día con las tendencias. Las tiendas, por lo general, se inspiran en diseñadores europeos, entonces el hecho de participar en una sesión de fotos, me ayuda a conocer qué ropa o colores se vienen para la temporada y, asimismo, aprendo muchos trucos al vestir... Hasta lo mínimo me ayuda a potenciar un outfit”.

"La sencillez y elegancia son las características de mi estilo". Xavier Escobar

Rumbo al Miss Universo

Para la noche del certamen, Delary tenía preparada una sorpresa especial. Desde el diseño hasta el tono del vestido reflejaron su parte arriesgada en la moda.

A diferencia de las otras candidatas, ella resaltó por haber elegido el color morado en un vestido ceñido y que iba complementado con una capa. La elaboración estuvo a cargo del diseñador Alex Franco.

Aunque confiesa que “la sencillez y elegancia son las características de mi estilo... En mi armario, lo que más hay son prendas básicas porque es lo más cómodo. Y creo que vestir un solo tono queda perfecto. Sin embargo, es increíble cómo en un mes, mi clóset se llenó de tantos vestidos por el reinado”.

Para el Miss Universo, ya visualiza de a poco la imagen que proyectará: “Siento que Ecuador tiene mucho por resaltar y la industria de la moda es una de las que más se mueve en el mundo, entonces por qué no empezar mostrando la calidad de nuestros diseños; desde lo artesanal hasta la alta costura”, dice. Y asimismo, comenta que por el hecho de haber sido modelo ya tiene algunos diseñadores en la mira.

A posibles cambios de look no se niega. “Probablemente, el cabello lo aclaremos un poquito. No tengo miedo a un cambio, aunque me encanta como me veo actualmente”, refiere.

Truco con pantalones

A la hora de vestir, le gusta crear un efecto estilizado y lo logra con cinturones o prendas de talle alto. Eso sí, nunca faltan sus stilettos. “Con esos mido hasta 2 metros”, bromea. Sin embargo, no todo es fácil al armar el outfit. “Lo que más se me dificulta encontrar son pantalones. Cuando me los pruebo me quedan como saltacharcos”, dice y a su vez revela cómo lo resuelve: “Los mando a confeccionar con una modista”.

Su amuleto

Al momento de la producción se le preguntó si podíamos agregar pulseras en lugar del reloj que llevaba, y amablemente explicó por qué no podía quitárselo. “Este reloj significa mucho para mí. Mi papá se lo regaló a mi mamá cuando eran jóvenes, justo el día que ella le iba a contar que estaba embarazada”. Él falleció cuando Delary era pequeña, y al enterarse de esa historia, decidió llevarlo siempre consigo como un amuleto.

Personal