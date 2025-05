Conacce Chaplains: Capellanía global que brinda apoyo espiritual y transforma vidas

La historia de la Fundación Conacce Chaplains es, en esencia, la historia de su fundador, el ecuatoriano Carlos Abrahán Arroba Gaibor. Nacido en Guayaquil el 18 de abril de 1965, Arroba creció en una familia tradicional cristiana y, desde joven, mostró un profundo interés por las causas sociales. “Dios es verbo y no sustantivo”, afirma, recordando cómo sus propias experiencias de necesidad lo llevaron a comprometerse con los más vulnerables. Desde entonces, su vida ha estado marcada por el servicio: desde repartir comida en los semáforos hasta construir una organización interreligiosa que hoy tiene presencia en más de 25 países. “Cuando no tenía qué dar de comer a mis hijos, me rendí ante Dios”, recuerda, y esa rendición se convirtió en un llamado que lo ha guiado hasta hoy.

La trayectoria del fundador de la misión global

Su trayectoria incluye estudios en jurisprudencia, una ordenación pastoral y una amplia carrera de liderazgo en la Asociación de Pastores del Ecuador. En 2010 fue consagrado Obispo, con reconocimiento del Ministerio de Gobierno, y desde allí formalizó lo que ya venía haciendo: brindar acompañamiento espiritual y humanitario. Así nació Conacce Chaplains, una organización basada en la fe, pero abierta a todos los credos, dedicada a brindar asistencia emocional, espiritual y social en hospitales, prisiones, orfelinatos, escuelas y comunidades vulnerables. “No importa la raza, lengua ni religión”, recalca, asegurando que el enfoque es la persona y su dignidad. En 2017, la organización obtuvo su personería jurídica como Fundación de Ayuda Social Conacce Chaplains y actualmente está registrada en el ECOSOC de Naciones Unidas y en el Pacto Mundial.

El impacto de Conacce ha sido notable. Arroba ha impulsado programas que abordan pobreza, violencia y falta de acceso educativo, desarrollando redes de apoyo que incluyen formación de líderes comunitarios y profesionales en capellanía. “La misión es promover la paz y la reconciliación; la visión, un mundo más justo y equitativo”, sostiene. Con este objetivo ha liderado una expansión internacional impresionante. Desde El Salvador hasta Emiratos Árabes Unidos, pasando por África, Europa y América Latina, ha sembrado oficinas de Conacce en lugares donde pocos llegan. “Fui al África con $20 en el bolsillo”, cuenta sobre su primer viaje a Guinea Ecuatorial. Hoy, gracias a esas primeras semillas, su organización está presente en 26 países africanos.

El trabajo por los Derechos Humanos: comienza en casa

Además, ha creado secretarías especializadas, como la de Derechos Humanos, y ha trabajado con autoridades seccionales, empresas públicas y privadas, y cuerpos uniformados para reducir la delincuencia. Su modelo de acción se basa en la articulación interinstitucional y en la formación constante de capellanes como agentes de cambio. “Se comienza por casa”, afirma, y con ese principio ha logrado articular acciones nacionales e internacionales de asistencia, formación y reconciliación. Como él mismo lo resume: “Donde hay una necesidad, hay un capellán de la Conacce”.

Evento y reconocimiento en la ciudad de Guayaquil

Conacce Chaplains Global Corporation, en colaboración con la Universidad Gestalt de México, desarrollarán, este sábado 31 de mayo, la ceremonia de investidura y condecoración “Generales de la Fe y Soldados de la Paz”, un evento que reconocerá la labor de más de 200 hombres y mujeres comprometidos con la obra social, ministerial y humanitaria, por su aporte ejemplar a la paz, la justicia social y el bienestar comunitario. La cita será en el Teatro Centro Cívico, y contará con la entrega de reconocimientos, ascensos de altos mandos capellanes, presentaciones artísticas a cargo de la Academia KAFAED, la Orquesta Sinfónica Cristiana del Ecuador y la música en vivo de las cantantes Katty Elisa y Olguita Luna.

